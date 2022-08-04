我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

彭博：軍演若造成半導體出貨中斷 全球經濟將出問題

編譯林聰毅／綜合外電
根據彭博的研究，台灣最新出爐的數據顯示電子產品的需求正在下滑，若中國在台灣周圍的軍演造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來問題。 （歐新社）
根據彭博的研究，台灣最新出爐的數據顯示電子產品的需求正在下滑，若中國在台灣周圍的軍演造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來問題。 （歐新社）

彭博報導，台灣最新出爐的數據顯示，電子產品的需求正在下滑，若中國在台灣周圍的軍事演習造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來新的問題。

對於美國與中國在台灣問題發生衝突的擔心情緒正在影響市場，這種風險是否成真仍有待觀察，而彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）認為，從經濟角度來看，當前更明顯的風險已經在發酵，因為電子產品需求正在下滑。

台灣處於電子產品供應鏈的中心，它的起起落落就像「煤礦裡的金絲雀」一樣，對全球成長發出信號。最新出爐的數據非常疲軟，採購經理人指數（PMI）顯示，台灣製造業在6月和7月萎縮。生產和需求下滑，新出口訂單出現大幅下降。6月工業生產僅比一年前成長0.7%，較2021年底接近10%的增速顯著放緩，也是2020年初新冠疫情爆發以來的最低增速。

另一出口導向的經濟體南韓，最近發布的數據也很疲軟，PMI顯示7月製造業萎縮。被視為全球貿易趨勢晴雨表的出口成長在6和7月放緩至個位數，在此之前約一年半的時間，出口都以兩位數速度成長。

針對美國聯邦眾議院議長波洛西訪台，中國宣布了一系列措施，包括暫停天然砂對台灣的出口；北京當局還宣布在台灣周邊進行軍事演習，如果軍演導致半導體出貨受中斷，可能會為全球經濟增添新麻煩。

北京 疫情 供應鏈

上一則

日本軟銀被爆已賣3成阿里持股 套現220億美元

延伸閱讀

波洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士

波洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士
大衣、胸針化身權力象徵？波洛西身上這2單品超吸睛

大衣、胸針化身權力象徵？波洛西身上這2單品超吸睛
只通話但不見波洛西 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

只通話但不見波洛西 南韓總統辦公室坦承「真正理由」
波洛西與尹錫悅通話40分鐘 談及共同維護印太秩序

波洛西與尹錫悅通話40分鐘 談及共同維護印太秩序

熱門新聞

美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
聯準會（Fed）在美東7月27日下午2時再次宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間來到2.25%～2.5%，符合市場預期。 歐新社

一如預期 Fed再度升息3碼

2022-07-27 14:17

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空