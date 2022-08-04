台美企業攜手 攻5G人工智慧

台美攜手衝刺5G 人工智慧（AI ）商機。英特爾、華碩、台灣大、台智雲3日宣布，共同推出5G AI應用解決方案，並於華碩AI雲創園區舉辦5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式，展現攜手進軍AI、5G和邊緣運算整合運用的企圖心。

英特爾亞太暨日本區總經理Steven A. Long昨日出席5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式。他表示，網路愈來愈異質化，並朝向軟體發展，以及愈來愈多邊緣運算的發展趨勢。

Steven A. Long指出，台智雲的5G AI Ready平台，結合英特爾的oneAPI、台智雲的OneAI、以及台灣大的5G寬頻高速網路，可為終端客戶與獨立軟體供應商帶來相當大的助益，協助其輕鬆開發、驗證與部署，展現絕佳效率。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，5G和AI是台灣未來的機會，不能只靠台積電，希望打造一個平台，提供很好的算力，加上5G通訊夥伴，整合起來打造應用。

5G AI Ready Platform暨共創實驗室將整合AI高速運算雲端 服務、5G專網與AI邊緣運算等三大關鍵核心技術，推出雲網合一整合平台解決方案。

據了解，目前使用台智雲超級電腦資源的合作夥伴已有上百個，另有十幾個夥伴使用5G專網導入智慧製造、智慧城市、智慧醫療等領域。

台智雲為華碩、台灣大共同投資的公司。謝明傑表示，華碩結合AI高速運算、雲服務、智慧物聯終端、伺服器等技術，應用於智慧醫療、智慧製造、智慧城市等領域。這次與台灣大、英特爾合作，推出5G AI雲網合一解決方案與共創實驗室，提供企業與新創高速AI服務，並期望透過「造平台、聚夥伴、建生態」的模式，加速企業雲化、數位轉型，啟動產業升級。