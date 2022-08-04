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中國官方穩房市 拚「保交樓」重點推動基建專案 保持融資管道暢通

記者林宸誼／綜合報導
中國救房市，涉及「保交樓」、基建專案等房地產項目，成為多部門下半年的重點部署工作之一。（中新社）
中國救房市，涉及「保交樓」、基建專案等房地產項目，成為多部門下半年的重點部署工作之一。（中新社）

最近一個月，中國多地爛尾樓盤「停貸」風波，多部門開會部署下半年工作，涉及「保交樓」、基建專案等房地產項目，成為下半年的重點部署工作之一。

中國國家統計局數據顯示，上半年全中國商品房銷售面積6.8億平方公尺，下降22.2%；商品房銷售額人民幣6.6兆元（約9766.3億美元），下降了28.9%。

中新社報導，中國央行於8月1日召開2022年下半年工作會議，會議要求，因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資管道穩定，加快探索房地產新發展模式。

銀保監會則於7月25日召開全系統2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作（電視電話）座談會，會議指出，支持地方做好「保交樓」工作，促進房地產市場平穩健康發展。

近期召開的中共中央政治局會議，也首提「保交樓」，要求壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，當前保交樓的政策比較清晰，地方政府、商業銀行等機構密切配合，房企積極參與復工，不排除下半年會有新一輪的保交樓政策，尤其是在推動房企施工、化解房企債務壓力、維護購房者合法權益等方面會有積極的進展和表現。

招聯金融首席研究員董希淼表示，下一步房地產政策優化調整的空間還比較大，「因城施策」可以進一步細化為「因區施策」及「因需施策」，同時應堅持「租購並舉」，大力發展長租房市場，推進保障性住房建設，加快探索和發展房地產新的發展模式。

基建項目是金融政策重點關照和支援的對象。中國央行會議要求，用好政策性開發性金融工具，重點發力支援基礎設施領域建設。

銀保監會會議也要求，引導加大對基礎設施建設項目的金融支援力度。

清華大學中國發展規畫研究院執行副院長董煜指出，基建事關長遠，但當前也具有牽一髮動全身的關鍵作用，能對穩住當前全中國經濟大局、穩定市場預期起到積極作用。

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