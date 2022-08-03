中國300主要城市 土地出讓收入減

今年以來，中國主要城市土地出讓收入下滑。各城市分化明顯，一些城市土地市場有所升溫。

中指研究院土地事業部高級分析師 張曉飛1日指出，據該機構測算，1-7月，中國300城土地成交規畫建築面積8.4億平方公尺，同比下降23.2%，各類用地出讓金達人民幣18782.38億元（約2781.49億美元），同比下降42.31%。

中新社報導，今年7月，受到多地進行第二輪集中供地的帶動，中國300城土地出讓收入達人民幣4072億元，同比增長46.71%。

據測算，截至7月31日，22個重點城市中，有16個城市完成今年的第二輪集中供地。

16個城市共計成交涉宅用地362宗，成交規畫建築面積3445萬平方公尺，16城土地出讓收入人民幣4766億元；其中，76宗地塊溢價達到上限成交，上限成交占比21%，233宗地塊底價成交，占比64%；流拍或撤牌地塊26宗，流拍率6.7%。

在市場熱度方面，據克而瑞研究中心統計，7月重點城市土拍熱度明顯分化。

其中，成都、廣州、上海均拍出了較高的溢價率水平，但是南京、重慶、長沙溢價率均不及上輪，無錫平均溢價率也在低位徘徊，導致7月土地成交平均溢價環比下滑1.1個百分點至3.5%。

以南京為例，雖然本輪土拍進一步放寬土拍規則，有13宗未設住宅銷售限價，實行「差異化定房價 ，按程序報備」，也出現多宗宅地觸頂成交，但是大批位於江寧、浦口郊區板塊的地塊仍是底價成交，拉低南京市整體的土拍溢價率。

從流拍率來看，克而瑞研究中心數據顯示，與上月相比，重點監測城市7月土地流拍率環比增加2.5個百分點，但仍在近一年以來的相對低位。

各城市流拍率分化明顯，成都、南京土地流拍率較今年首批集中供地有所下降，無錫、重慶也實現了連續兩輪的「0流拍」，但廣州、長沙因遠郊地塊相對較多，本輪流拍率均高於15%。