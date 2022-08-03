我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

中國300主要城市 土地出讓收入減

財經新聞組／綜合報導

今年以來，中國主要城市土地出讓收入下滑。各城市分化明顯，一些城市土地市場有所升溫。

中指研究院土地事業部高級分析師張曉飛1日指出，據該機構測算，1-7月，中國300城土地成交規畫建築面積8.4億平方公尺，同比下降23.2%，各類用地出讓金達人民幣18782.38億元（約2781.49億美元），同比下降42.31%。

中新社報導，今年7月，受到多地進行第二輪集中供地的帶動，中國300城土地出讓收入達人民幣4072億元，同比增長46.71%。

據測算，截至7月31日，22個重點城市中，有16個城市完成今年的第二輪集中供地。

16個城市共計成交涉宅用地362宗，成交規畫建築面積3445萬平方公尺，16城土地出讓收入人民幣4766億元；其中，76宗地塊溢價達到上限成交，上限成交占比21%，233宗地塊底價成交，占比64%；流拍或撤牌地塊26宗，流拍率6.7%。

在市場熱度方面，據克而瑞研究中心統計，7月重點城市土拍熱度明顯分化。

其中，成都、廣州、上海均拍出了較高的溢價率水平，但是南京、重慶、長沙溢價率均不及上輪，無錫平均溢價率也在低位徘徊，導致7月土地成交平均溢價環比下滑1.1個百分點至3.5%。

以南京為例，雖然本輪土拍進一步放寬土拍規則，有13宗未設住宅銷售限價，實行「差異化定房價，按程序報備」，也出現多宗宅地觸頂成交，但是大批位於江寧、浦口郊區板塊的地塊仍是底價成交，拉低南京市整體的土拍溢價率。

從流拍率來看，克而瑞研究中心數據顯示，與上月相比，重點監測城市7月土地流拍率環比增加2.5個百分點，但仍在近一年以來的相對低位。

各城市流拍率分化明顯，成都、南京土地流拍率較今年首批集中供地有所下降，無錫、重慶也實現了連續兩輪的「0流拍」，但廣州、長沙因遠郊地塊相對較多，本輪流拍率均高於15%。

房價 分析師

上一則

中國最大自動駕駛智算中心 內蒙建成

下一則

台塑攜手美電動車鏈 強攻磷酸鋰鐵電池

延伸閱讀

「向原民致敬」 蔡英文被嗆騙子、還土地

「向原民致敬」 蔡英文被嗆騙子、還土地
蘇煥智選北市長 批民進黨已沉淪

蘇煥智選北市長 批民進黨已沉淪
蘇煥智宣布參選台北市長：民進黨把台灣善良誠實都毀了

蘇煥智宣布參選台北市長：民進黨把台灣善良誠實都毀了
前立委張碩文 捲促轉修法詐財 30萬交保

前立委張碩文 捲促轉修法詐財 30萬交保

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北