台塑攜手美電動車鏈 強攻磷酸鋰鐵電池

台塑新智能公司與美國電動車公司Aptera Motors暨協禾國際2日簽署三方合作備忘錄，將合作開發新一代的車用磷酸鋰鐵電池。（記者陳正興／攝影）

台塑攜手美電動車 鏈，開發新一代車用電池。台塑新智能公司與美國電動車公司Aptera Motors暨協禾國際2日簽署三方合作備忘錄，將合作開發新一代的車用磷酸鋰鐵電池。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，相較於鋰三元電池來說，磷酸鋰鐵電池不僅安全許多，同時主原料鐵的藏量豐富、不虞匱乏，加上近幾年技術大幅突破，克電容量（mAh／g）與鋰三元電池可說是不相上下。此次與美國Aptera合作，一起投入車用磷酸鋰鐵電池與車用智慧控制系統的開發，將是台塑集團擴大新能源領域發展重要的里程碑。

Aptera Motors創辦人Chris Anthony表示，該公司將與台塑新智能合作開發新一代的車用磷酸鋰鐵電池，預計2024年開始由台塑尖端能源供應所需的太陽能電動車用電池，並由協禾國際負責規劃Aptera太陽能電動車在亞太地區（包括台灣）的相關合作業務，不排除在台設置產線。

Chris Anthony指出，Aptera目前全球在手訂單已約有3萬輛，首批出貨是使用鋰三元電池的三輪雙門車，預計今年底進行試產，明年開始交車。未來也將推出四輪房車、貨卡等車型，其中四輪房車預計於2024至2025年研發生產，2028年會在全球建立九個工廠，也希望在台灣能設立生產線。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，因為安全性的考量，因此包含中國寧德時代CATL、南韓 LG等電池製造商紛紛由鋰三元電池轉向磷酸鋰鐵電池。估計未來三到五年內，全球會有超過四成的電動車、超過八成的儲能系統會採用磷酸鋰鐵電池。

劉慧啟透露，由於車輛動力系統研發、認證等程序需費時一至二年以上，而位於彰濱工業區的台塑新智能磷酸鋰鐵電池芯與模組廠也預估2024年上半年完工量產。所以在準備量產期間，台塑新智能會先進行產品規格化測試、ISO、安規認證等，屆時電池芯一量產就可順利供Aptera使用。