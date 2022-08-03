IMF調高SDR權重 人民幣有撐 可望吸全球資金

國際貨幣基金（IMF）調高人民幣在特別提款權（SDR）的權重，支撐人民幣匯率。（歐新社）

人民幣對美元在岸即期匯率 2日下午盤收在6.7580，小幅貶值31基點，主要原因是國際貨幣基金（IMF）調高人民幣在特別提款權（SDR）的權重至12.28%，支撐人民幣匯率不至於大跌。

21世紀經濟報導，人民幣對美元2日中間價6.7462，上調5個基點；離岸人民幣對美元2日早盤一度跌至6.79565，為5月以來最弱，不過很快反彈走高，在岸人民幣也是開低回穩，下午盤收盤價雖然小跌，但夜盤持續走高小幅升值。

人民幣支撐力道強勁，跟人民幣在SDR的權重調高有關，IMF每五年調整一次SDR的權重，這次新的SDR權重調整在1日生效，人民幣權重由10.92%上調至12.28%，升幅為1.36個百分點。

專家表示，人民幣在SDR貨幣籃子中的權重進一步提升，有助於提升人民幣資產對全球資金的吸引力。

新浪財經報導，香港銀行外匯交易員指出，IMF調高人民幣在SDR權重的重要意義是，海外央行將更多將人民幣資產納入儲備資產，有效對沖此前海外套利資本減持人民幣債券的負面衝擊，令海外資本更難炒作資金流出題材，藉此放空人民幣匯率套利將更困難。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，人民幣在SDR的權重提升，意味著人民幣在國際貿易、外匯儲備、全球外匯交易、跨境投融資的使用範疇更廣泛且更受歡迎，隨著人民幣在國際支付結算、儲備資產與投融資方面發揮的作用越來越大，人民幣國際化進程也將逐步加快，無形間助力人民幣在均衡匯率保持雙向波動態勢。

南華期貨分析師周驥表示， 美元指數的走弱是自7月28日開始的，走弱的原因主要是：一、美國聯準會升息 75個基點符合市場預期，加上聯準會主席鮑爾對於後續可能放緩升息節奏的預期引導，美元指數快速回落至106.5附近；二、美國第2季GDP連續兩季為負增長，美國陷入技術性衰退，強化市場對聯準會放緩升息的預期。