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需求偏弱 中國物流景氣指數降 運行平穩態勢不變

財經新聞組／綜合報導
7月中國物流業景氣指數為48.6%，較上月回落3.5個百分點。受短期多重因素影響，指數有所回落，但物流運行基本平穩態勢沒有改變。圖為福州一物流園。（中新社）
7月中國物流業景氣指數為48.6%，較上月回落3.5個百分點。受短期多重因素影響，指數有所回落，但物流運行基本平穩態勢沒有改變。圖為福州一物流園。（中新社）

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，7月中國物流業景氣指數為48.6%，較上月回落3.5個百分點。受短期多重因素影響，指數有所回落，但物流運行基本平穩態勢沒有改變。

中新社報導，7月，中國物流業景氣指數為48.6%，環比回調3.5個百分點。受短期多重因素影響，指數有所回落，但符合預期，不改變物流運行基本平穩態勢。

分析原因，一是物流需求增長逐漸向常態回歸。當前市場整體需求偏弱，疫情多點散發，供應鏈產業鏈完全復甦需要時間，物流恢復過程中出現波動難免；二是存在一定季節性因素影響，局部地區相繼出現高溫、強降雨過程，影響物流供需。

分項指數顯示，7月，業務總量指數為48.6%，較上月回落3.5個百分點；新訂單指數為49.9%，較上月回落3.4個百分點，反映出市場需求尚未完全恢復，仍有較大回升空間。

分規模來看，7月，大型企業物流業務總量指數達到54.5%，環比上升1.8個百分點，遠高於其他企業，反映出大型物流企業具備較強抗波動、抗衝擊韌性。同期，中小企業受到衝擊較大，中型、小型和微型企業業務總量指數和新訂單指數均環比回落，特別是新訂單指數回落尤為突出。

分析稱，整體來看，7月物流供給基本恢復，但需求回升存在一定的壓力和波動性。

近日，中共中央明確要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化中國國內產業鏈布局。

下半年隨著各項政策的落實，物流運行將保持恢復向好，平穩增長。

指數 供應鏈 疫情

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