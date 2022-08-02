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外資匯出 新台幣上演30元保衛戰

記者陳美君／綜合報導
睽違逾兩年後，新台幣匯率盤中重返30字頭價位，但受到央行進場調節影響，最終還是以29字頭作收。（本報資料照片）
睽違逾兩年後，新台幣匯率盤中重返30字頭價位，但受到央行進場調節影響，最終還是以29字頭作收。（本報資料照片）

台灣外資蜂擁匯出股利，匯市上演新台幣30元大關保衛戰。匯銀主管指出，外資1日大舉匯出，估計逾5億美元，拖累新台幣盤中失守新台幣30元大關，最低貶至新台幣30.008元、最多貶值7分。為緩和新台幣匯率貶勢，中央銀行與出口商聯手拋匯，新台幣終場貶4.2分，收新台幣29.98元，連兩貶並為逾兩年新低，總成交量擴增至19.08億美元。

睽違逾兩年後，新台幣匯率盤中再度重返30字頭價位，但受到央行進場調節影響，新台幣匯率最終還是以29字頭作收。匯銀主管指出，熱錢匯出，是新台幣匯率昨天貶值的主要原因，「外資領到很多股利，最近都在匯出，估計至少5億美元吧！」

即使出口商進場拋匯，但外資出走力道更勝一籌，使新台幣匯率盤中一度貶破新台幣30元大關；不樂見新台幣匯率貶值速度過快的央行1日揮軍進場，與出口商同一陣線、聯手拋匯阻貶，新台幣匯率終場收在新台幣29.98元，30元大關近在咫尺。

匯銀主管指證歷歷說，「老大（指央行）1日守得滿緊的，感覺上沒有很想讓新台幣匯率太快貶破30元，不過外資匯出力道也很強，估計這周，新台幣匯率就有機會貶破30元。」

匯銀主管還說，相較於熱錢爆出匯出潮，近期出口商拋售美元的力道明顯減輕，這也是央行不得不進場拋匯阻貶的主因之一。

匯銀主管表示，或許是預期新台幣匯率有機會貶破30元大關，出口商最近湧現惜售風氣，「出口商減少進場賣美元，導致新台幣匯率貶得更重。」

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率貶破30元是遲早的事，不過還要觀察外資動向與央行態度，央行目前不樂見新台幣過度貶值，若央行大舉拋匯，也可能讓新台幣貶破30元大關時間往後延。

匯率 央行

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