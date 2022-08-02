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中國7月百城新屋價漲不動 二手宅跌幅擴大

財經新聞組／綜合報導

中指研究院1日公布數據顯示，7月中國百城新建住宅均價月增率止漲轉跌，二手住宅均價跌幅擴大；新屋價格月增率下跌的城市數量亦增多，長三角、珠三角城市由漲轉跌。

證券時報報導，中指院報告認為，隨著房市寬鬆政策持續顯現及政府多措並舉保交樓的不斷推進，料中國全國房地產市場有望逐漸站穩恢復。

中指院最新數據顯示，7月百城新建住宅平均價格為每平方米人民幣1萬6204元（約2410美元），月增率止漲轉跌0.01%，年漲0.52%，漲幅較6月收窄0.36個百分點。

分城市看，一線城市月跌0.16%，年漲0.17%；二線城市月漲0.11%，年升1.02%；三四線代表城市按月持平，年漲0.13%。

7月長三角城市群受區域內溫州、常熟、上海等城市房價下跌帶動，新建住宅價格月增率由漲轉跌0.09%；珠三角城市群因區域內多數城市房價下跌，新建住宅價格亦由漲轉跌0.01%，區域內除佛穗莞外，其餘城市新房價格均下跌。

7月，新建住宅價格月增率上漲的城市有45個，較6月減少兩個；月增率下跌的城市47個，較上月增加六個。蘇州、德州等八個城市持平。

二手樓方面，7月百城二手住宅平均價格為每平方米1萬6012元（約2381美元），月跌0.09%，跌幅較6月擴大0.07個百分點；年漲0.35%，收窄0.52個百分點。

報告指出，進入7月，多地政府繼續推出樓市支持政策，方向集中於調整公積金貸款政策、發放購房補貼等方面，政策推出節奏較前期有所放緩。另外，近期拒繳房貸事件引發市場廣泛關注，中央及地方政府亦高度重視。

報告預估，中國全國樓市政策預計將保持寬鬆基調，市場不穩，政策不止。各地政府將繼續加大居民住房消費支持力度，二線城市限購、限貸、限售等政策或將進一步優化，而更多三、四線城市的行政限制性政策則有望全面取消。另外，短期內「保交樓」將是各地政府關注的焦點，政府助力問題項目紓困力度或將加大。

此外，中國房市狀況不佳，中國指數研究院統計數據顯示，今年前七個月，中國百強房企銷售額平均只有人民幣418.9億元（約62.3億美元），年減47.3%，而且銷售額能夠站上人民幣千億元的房企已經少掉一半。

中新社報導，中指研究院企業事業部研究主管陶淑茹1日在一場房地產市場形勢分析會上指出，據該機構測算，今年1-7月，銷售額排名前100大的房企（簡稱百強房企）銷售額平均人民幣418.9億元，年減47.3%，降幅較上月收窄1.3個百分點。

另據克而瑞研究中心統計，百強房企1-7月累計銷售金額的降幅仍保持在49%的較高水平。7月份，百強房企中近八成企業單月業績較前一個月降低。

銷售額大幅下滑的同時，銷售額超過人民幣千億元和百億元的房企數量大減。據中指研究院統計，1-7月，中國銷售額超過人民幣千億元的房企僅十家，較去年同期減少11家，降逾50%。

房價 房地產 紓困

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