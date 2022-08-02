蔚來新能源車 強拓歐洲版圖 匈牙利廠9月量產

中國新能源汽車 加速「出海」，尤其到歐洲市場。「造車新勢力」蔚來汽車宣布，其在匈牙利佩斯州投資 興建的蔚來能源歐洲工廠將於9月量產，主要業務是換電站製造與售後服務，將有助於蔚來加快在歐洲建設換電站，以期在今年下半年擴大蔚來汽車在德國 、荷蘭、瑞典和丹麥等國家的銷量。

統計顯示，2021年，中國電動汽車全球出口量約55萬輛，其中40％銷往歐洲，目前已有近十家中國車企向歐洲出口新能源汽車，已占到歐洲電動汽車總銷量10％。

中國新能源汽車國際競爭力不斷提升，相關企業都大力開拓海外市場，首先鎖定歐洲市場。在銷售通路方面，除蔚來採用直營模式外，其他中國車企大多透過與當地經銷商合作，以代理商方式銷售。

去年5月，蔚來發布「挪威戰略」，正式進入歐洲市場，並在挪威首都奧斯陸開設展示廳。蔚來一直將其售後服務與市中心的展示廳和電池服務網路作為重要的競爭優勢進行宣傳，該公司曾表示，計畫在全球建立4,000個電池換電站，其中四分之一在中國以外。

蔚來能源歐洲工廠占地約1萬平方米，是其在海外建設的第一座工廠。它的投運將提升蔚來歐洲市場能源布局與服務的效率，也彰顯蔚來想深耕歐洲市場的企圖心。

不僅蔚來積極布局，去年5月，比亞迪就宣布與挪威經銷商RSA合作，作為開拓歐洲乘用車市場的首個試點；去年9月，長城汽車在德國慕尼黑車展發布歐洲市場戰略規畫，宣告進入歐洲豪華汽車市場與新能源汽車市場，並將在歐洲建立本土化的研發中心與生產基地；此前，上汽名爵、大通、造車新勢力小鵬、愛馳、威馬也已在歐洲市場嶄露頭角。

德國「商報」報導，歐洲銷售的電動汽車以昂貴車型為主，但大眾化市場才是電動汽車「成功的關鍵」。一些投資者認為，憑藉對大眾化市場的吸引力，中國的電動汽車將會快速湧入歐洲並占領更大市場。

此外，在蔚來、阿爾卑斯兩個品牌之外，蔚來汽車正計畫推出第三個汽車品牌，用以覆蓋人民幣20萬元（約2.9萬美元）以下的中低階市場，價格或許下探至人民幣10萬元（約1.4萬美元）。

36氪報導，第三品牌和蔚來、阿爾卑斯一樣，都是獨立營運，有獨立的負責人和研發體系，目前正在招募核心團隊。

去年蔚來計畫推出一個新品牌，內部代號為阿爾卑斯（ALPS），前WeWork負責人艾鐵成加盟負責，早期阿爾卑斯計畫定位在人民幣15萬元到30萬元（約2.2萬美到4.4萬美元）。

但今年第1季的蔚來財報電話會上，蔚來董事長李斌最終宣布，阿爾卑斯的定價區間是人民幣20萬元到30萬元之間，2024年量產，儘管阿爾卑斯雖然比蔚來的售價低，但依然留下人民幣20萬以下的大片市場。