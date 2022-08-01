中國製造業景氣 意外萎縮 上月PMI降至49 跌破榮枯線

中國7月製造業PMI為49，意外跌破50榮枯線。（新華社）

中國國家統計局7月31日公布數據顯示，7月製造業採購經理指數 （PMI）為49，意外跌破50榮枯線，較6月下降1.2，時隔一個月再次收縮；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數雖較6月有所回落，但仍位於擴張區間。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，總體經濟景氣有所回落，恢復基礎尚需穩固。

從製造業PMI指數的構成來看，五大細項指標均較6月回落。

其中，生產指數和新訂單指數分別為49.8和48.5，比6月下降3和1.9，均位於收縮區間，顯示7月製造業供需在6月快速釋放後均有衰退。PMI以50作為榮枯線，高於50代表擴張，低於50意味收縮。

趙慶河分析，7月PMI下降主要受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響，反映市場需求不足的企業占比連續四個月上升，7月超過五成，市場需求不足是當前製造業企業面臨的主要困難。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，7月生產指數下行幅度偏大，遠超過季節性，主要是疫情 散發衝擊所致。

新訂單指數較低，除疫情短期影響外，背後主要是當前消費和投資需求偏弱，前者主要與居民消費能力和信心有待進一步提振有關，後者則表明房地產下滑對投資的影響依然明顯。

7月非製造業商務活動指數為53.8，雖比6月下降0.9，但連續兩個月處於擴張區間。

分行業看，建築業商務活動指數為59.2，高於上月2.6，建築業生產活動有所加快；服務業商務活動指數為52.8，比上月回落1.5，繼續保持在擴張區間，顯示在一系列促消費政策措施帶動下，服務業持續恢復。

趙慶河表示，調查的21個行業中，有16個行業商務活動指數位於擴張區間，其中航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業高於60，前期受抑制的消費需求持續釋放，相關行業業務量繼續較快恢復。

展望未來，王青表示，近期穩住宏觀經濟大盤一籃子政策進一步落地生效，8月製造業PMI有望回升至擴張區間。

不過，考慮到疫情影響下，市場情緒偏於謹慎，後續經濟反彈力度或將偏弱，接下來宏觀政策還將朝著穩增長方向發力。

●高耗能業疲軟 拖累復甦

記者林茂仁／綜合報導

中國國家統計局調查的21個行業中，紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業PMI繼續位於50以下的收縮區間，明顯低於製造業總體水平，是7月PMI回落的主要因素。

中通社報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，生產指數、新訂單指數連續多月下行，反映需求不足企業比重過半，說明需求端疲軟制約經濟復甦步伐。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為49.8和48.5，比6月下降0.4和2.8；小型企業PMI為47.9，比6月下降0.7。

龐溟指出，大中小型企業PMI均居於收縮區間，尤其是中小企業景氣度下挫最多，加上僱用勞工景氣度同時下降，說明必須在穩就業 、穩市場主體前提下擴大有效需求。

另外，建築業商務活動指數為59.2，比6月上升2.6；服務業商務活動指數為52.8，比6月下降1.5，龐溟認為，建築業景氣度抬升未能完全抵銷服務業擴張步伐放慢的影響，顯示非製造業就業市場需求繼續承壓，考慮到新冠疫情零星復發給服務業造成的擾動和高溫天氣對建築業的阻礙，短期內可能繼續成為制約就業的主要來源。

從行業情況看，農副食品加工、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數位於59以上較高景氣區間，行業市場預期總體穩定；而紡織業、石油煤炭及其他燃料加工業和黑色金屬冶煉及壓延加工業均連續四個月位於收縮區間，相關企業對行業發展前景信心不足。