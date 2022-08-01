中國IC產量衰退 近13年來首見

中國工信部7月31日公布2022年上半年規模以上電子資訊製造業生產及出口概況，其中就積體電路（IC）方面，上半年產量1,661億個，年減6.3％，這也是自2009年以來，中國首次出現積體電路產量衰退。

數據顯示，上半年規模以上電子資訊製造業增加值年增10.2％，分別超出工業、高技術製造業6.8個百分點和0.6個百分點。其中，6月規模以上電子資訊製造業增加值年增11％，較5月高出3.7個百分點。

主要產品中，上半年手機產量7.44億台，年減2.7％，其中智慧型手機 產量5.76億台，年減1.8％；微型電腦設備產量2.12億台，年減5％。中國海關統計，上半年，出口筆記型電腦8835萬台，年減17.3％；出口手機4.06億支，年減10.9％；出口積體電路1,410億個，下降6.8％。

工信部指出，上半年規模以上電子資訊製造業出口交貨值年增7.3％，增速較1至5月上升0.9個百分點。其中6月規模以上電子資訊製造業出口交貨值增長12.4％，增速比5月提高6.3個百分點。

上半年，規模以上電子資訊製造業總營收 人民幣7兆199億元（約1兆72億美元），年增7.7％，比1至5月增長0.3個百分點；營業成本6兆1100億元（約9103億美元），年增8.7％；實現利潤 總額人民幣3234億元（約481.8億美元），下降6.6%，營業利潤率為4.6％。

值得注意的是，中國海關總署日前發布統計顯示，2022年上半年，中國共進口積體電路2797億個，年減10.4％；進口總金額為人民幣1兆3511億元（約2013億美元），年增5.5％。這個數據超過進口金額為1兆1633億元（約1733億美元）的原油，積體電路成為中國第一大進口商品。