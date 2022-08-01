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華為旗艦手機Mate50 延至9月亮相

記者葉文義／綜合報導

華為旗艦手機Mate 50系列再傳出延後公開發表的消息，預計發表會時間從原本預計的8月延至9月，而且Mate 50系列也只有4G版本，因為5G晶片依舊被美國封殺。

 據了解，華為上一代的Mate 40系列發表已有兩年，Mate 50這次發表會時間，表面上看來只延後一個月，但其實Mate 50系列最早原訂發表日期是去年底，如今已經一延再延多次。

華為Mate 50延後上市的時間，可能槓上蘋果新機iPhone14，近期網上關於華為Mate 50系列旗艦爆料也越來越多。中國知名數位博主「@廠長是關同學」近日發微博稱，華為Mate50系列確認9月發表，至少提供有Mate 50標準版、Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款。

據了解，三款機型將登場，華為目前的進度是，8月開始針對Mate50系列做籌備工作，大概8月底左右發貨到通路，9月初開始預熱。從此次爆料的措辭來看，真實性似乎比之前要高一些。

據此前曝光的消息，全新的華為Mate50系列旗艦將採用雙曲面瀏海螢幕，可實現包括主動人臉識別解鎖在內的多種功能。機身背部，該機將採用標誌性的圓環造型相機模組，內含四顆攝影鏡頭，其中包括一枚潛望式長焦鏡頭，上方是一個感嘆號造型的閃光燈。

值得注意的是，該機的相機模組中央出現了本月初華為剛剛發布的全新品牌——華為影像XMAGE的標識。配置上，該機將有望搭載驍龍8+旗艦平台，依舊為4G版本，不過除不支持5G外，其他性能參數上區別不大。

華為Mate 50的作業系統是採用最新的鴻蒙3.0系統，不過，即便鴻蒙3.0此前已經發布，也會保留一些新的東西給Mate50系列來公開。該博主稱，如果你不嫌棄它是 4G 機型，那麼它各方面依然還是頂尖旗艦水準。

華為 5G 人臉識別

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