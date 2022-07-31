為台青提供更多機遇 常州辧長三角兩岸青年創新創業賽

第二屆長三角兩岸青年創新創業大賽總決賽，日前在常州舉行。（主辦方提供）

第二屆長三角兩岸青年創新創業大賽總決賽，日前在常州舉行，經過競逐，最終膝關節 前交叉韌帶等長重建術前智能規劃系統項目和先進採血生命芯片項目脫穎而出獲得大賽一等獎。

獲得大賽一等獎的膝關節前交叉韌帶等長重建術前智能規劃系統項目負責人蔡宗遠，畢業於美國哈佛大學醫學院，他說：「透過大賽，我感受到常州創新創業的活力，希望未來能有更多的機會到江蘇、到常州與當地企業交流，共同攜手開展科技創新。」

此外，智能顯示屏主動式驅動芯片項目等4個項目獲二等獎，半導體真空腔體核心零部件一站式整合服務等8個項目獲三等獎。

國台辦經濟局局長張世宏致辭表示，要貫徹落實習近平 總書記給參加海峽青年論壇的台灣青年重要回信精神，希望兩岸青年同心同行攜手前進，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放光彩。

本屆大賽自5月啟動以來，吸引了來自海峽兩岸的多個青年創新創業項目報名參賽，經過專家初評和公示等環節，遴選出30個優秀項目晉級總決賽，涵蓋電子信息、智能科技、現代醫療、電機電子、健康醫療、新材料等多個領域。

大賽現場，由7名創業導師和20名金融、創投、技術領域專家組成評審組，30個項目圍繞技術產品、商業模式及行業市場等方面依次展示。

30個項目的核心團隊平均年齡42歲、具有留學經歷人數23人、博士17人、碩士31人；擁有專利總數151個，其中軟著43個，涉及24家企業，其中高新技術企業7家，科技型中小企業8家，充分展示了兩岸創業者的實力和風采。

台灣創客在江蘇找到最好的土壤，沃佩斯常州能源科技主要研發輕量化太陽能組件與車載應用，負責人陳彥全指出，自2016年落戶常州市湖塘鎮科技產業園以來，企業經歷了快速發展，目前產品已經應用於菲亞特、福特等車企達成了合作。

江蘇是兩岸經貿交流最活躍的地區之一，也是台灣青年「登陸」就業 創業的首選地之一，服務台灣青年就業創業工作基礎紮實、優勢明顯——國台辦批准設立了12家海峽兩岸青年就業創業基地，數量居各省首位。

江蘇省各地台協會內設的17家台青會現有會員近2,000人，在江蘇大地上蓬勃成長的台灣青年創業項目累計超過1,400個，參與各類創新創業活動和實習就業的台灣青年超過1.7萬人次，彰顯了江蘇服務台灣青年創新創業「強磁場」效應。

江蘇省台灣事務辦公室副主任孫繼兵表示，貫徹落實好總書記習近平「一如既往為兩岸青年互學互鑑創造良好條件」重要指示要求，推動形成由點到面、立體豐富、線上線下、普遍開展的蘇台交流生動局面。

全國台企聯江蘇工作區青委會主委、廣運農業生物科技銷售總監林昆佑，作為台青代表在兩岸青年主題沙龍分享了與常州相遇的故事，他說常州不僅為創新創業提供政策土壤，更以「銀領的搖籃」為城市名片培養了一批實幹型技術型人才，為企業在常州發展提供了人才源動力。

在創業項目扶持方面，本屆大賽推出了更為完善的計劃：將在常州市成立「兩中心一基金」，即長三角兩岸青年創新創業培訓中心、長三角兩岸青年創新創業成果轉化中心和長三角兩岸青年創新創業大賽種子基金，為兩岸青年創新創業各類項目提供知識產權保護、成果轉化、項目落地等全過程專業化服務。

常州市委常委、統戰部部長楊芬表示，常州多措並舉為台灣青年打造優質創新創業環境，全力支持兩岸青年創新創業。