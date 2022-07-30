中國試點「養老儲蓄」 民眾反應：我看著太像傻子嗎？

中國宣布將由中國工商銀行等四家大型國有商業銀行，在合肥等五個城市試點推出特定養老儲蓄產品。（新華社）

中國銀保監會與中國人民銀行近日連袂公布「關於開展特定養老儲蓄 試點工作的通知」，提出將由工、農、中、建四家大型國有商業銀行在合肥、廣州、成都、西安、青島推展特定養老儲蓄產品試點。試點產品包括整存整取、零存整取、整存零取三種，期限分為5年、10年、15年和20年，利率 略高於大型銀行五年期定期存款掛牌利率，亦即略高於3%。

通知稱，這項試點是為貫徹落實中共中央、國務院 關於規範發展第三支柱養老保險的決策部署，進一步豐富養老金融產品供給，滿足人民群眾多樣化養老需求。但通知在29日公布後，中國民眾反應普遍不佳。

有網友質疑，略高於3%的利率趕得上通膨嗎？還有民眾說：「錢放哪都比放銀行安全」、「5年都保不齊取不出來，還20年」「怎麼不去鄭州試點？」「是我看著太像傻子了嗎？」「天天計算老百姓」。

根據這份「通知」，這項試點預計今年11月左右開始。單家銀行試點規模不超過人民幣100億元（約14.8億美元），試點期限一年。儲戶在單家試點銀行特定養老儲蓄產品存款本金上限為人民幣50萬元。

招聯金融首席研究員董希渺對《證券日報》表示，從產品本身來看，此次推出的特定養老儲蓄產品期限較長，利率較為「適中」，適合風險偏好較低、對流動性要求不高、追求固定收益的群體，這與居民長期養老需求較為契合。

但董希渺建議，中國官方可在財政稅收、產品准入等方面採取更多的支持政策。對於養老儲蓄存款，建議在利息稅徵收上實行不同的政策，以鼓勵更多民眾願意選擇養老金融產品來更好地滿足養老需求。

今年4月，河南多家村鎮銀行發生民眾無法取出存款的情況，甚至因此引發存款戶上街抗議。據報導，事件涉的存款金額總計約人民幣400億元。最後中國官方宣布先行分批墊付，方平息民怨。