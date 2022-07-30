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台第二季GDP增3.08% 八季低點不如預期

記者葉卉軒／綜合報導
主計總處指出，台灣第二季民間消費成長較預測數減少0.07個百分點，概估今年第二季經濟成長率為3.08%，不如預期。圖為民眾與精品專櫃。（本報資料照片）
主計總處指出，台灣第二季民間消費成長較預測數減少0.07個百分點，概估今年第二季經濟成長率為3.08%，不如預期。圖為民眾與精品專櫃。（本報資料照片）

台灣主計總處29日舉行國民所得概估統計記者會，公布第二季經濟成長率概估3.08%，寫八季低點，不如預期，較5月預測值3.31%，減少0.23個百分點，併計第一季，上半年經濟成長率3.11%，但第二季GDP小幅下修後，若下半年GDP維持預測不變，全年經濟成長率為3.85%，略低於先前全年預測的3.91%。

主計總處表示，受惠於新興科技應用與數位轉型商機延續，缺料狀況緩解，加上產品價格揚升，第二季按美元計價商品出口較去年同季增15.38%，但中國大陸封控及終端消費產品需求放緩，約制三角貿易淨收入表現，併計商品及服務輸出成長4.31%，較預測數增加0.5個百分點。

不過，吳佩璇指出，進口比預期高出滿多，由於國際原物料行情維持高檔，加上半導體設備、防疫用品購置增加，第二季按美元計價商品進口增24.10%，以新台幣計價增29.61%，這裡面正是受到匯率因素影響。

至於在資本形成方面，吳佩璇指出，廠商擴增產能、綠能設施布建與運輸業者擴增運力態勢延續，第二季新台幣計價資本設備進口增22.14%，台灣製造業投資財生產量也增6.77%，營建工程、機械設備及運輸工具投資同步擴張；概估資本形成實質成長9.43%，較預測數增加4.48個百分點，對經濟成長貢獻2.56個百分點。

吳佩璇也提到，近期法說會，確實有部分廠商釋出可能修正資本支出的訊息，但相關內容主計總處會在8月的國民所得統計評審會議再去討論並提出預測看法。不過，就她了解，廠商資本支出通常是跟客戶之間長期合作關係做規畫，第二季多數也都持續執行。

另外，第二季疫情升溫約制消費動能，但由於上年同季實施三級警戒，基期較低，因此民間消費續呈成長，概估第二季民間消費成長2.96%，與先前預測相近，僅微幅減少0.07個百分點。

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