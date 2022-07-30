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中國持續擴大內需 聚焦汽車綠色家電消費

記者黃雅慧／綜合報導

中國6月社會零售增速由負轉正。但消費恢復的基礎還不穩固，中國商務部消費促進司副司長安寶軍表示，將堅定實施擴大內需戰略。商務部29日發布「促進綠色智慧家電消費若干措施的通知」，公告推進綠色智慧家電下鄉，同時開展全國家電「以舊換新」活動。

中國商務部29日召開「2022年上半年商務工作及運行情況」記者會，安寶軍表示，3至5月受到疫情影響，社零總額連續負增長。6月疫情防控形勢總體向好，社會零售增速由負轉正，但促進消費持續恢復還需付出更多努力。

未來將持續實施擴大內需戰略，包括進一步擴大汽車、綠色智慧家電消費等，推動地方結合本地區實際出台配套措施。

他提及，商務部將在上海啟動「2022國際消費季」。同時，將指導各地結合本地消費特點和節慶特色，組織開展各類促消費活動，進一步提振消費信心。

商務部等13部門隨後發布「促進綠色智慧家電消費若干措施的通知」，推進綠色智慧家電下鄉，同時開展全國家電「以舊換新」活動。

另外，近日商務部等17部門於7日發布「關於搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知」，針對支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、優化汽車使用環境等提出多項政策措施。

汽車 商務部 疫情

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