我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮官員：拜登對中不公平經濟行為 向習近平表示擔憂

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

行業寒冬降 機構：中今年智慧手機出貨量恐創十年新低

記者黃雅慧／即時報導
機構數據顯示，中國今年智慧型手機出貨量恐低於3億部，有可能創十年新低。（路透）
機構數據顯示，中國今年智慧型手機出貨量恐低於3億部，有可能創十年新低。（路透）

今年第2季中國手機市場表現疲軟。數據分析機構Canalys於29日發布中國智慧手機市場第2季的出貨量數據。數據顯示，今年第2季中國手機出貨量僅6,740萬部，年減10%。展望下半年，分析師認為不樂觀，預計今年全年中國手機出貨量遠低於3億部，可能創下近十年以來最低紀錄。

從第2季手機品牌表現來看，vivo以1,320萬部的出貨量重返市場第一，榮耀以1,300萬部的出貨量緊追在後，第三名是OPPO（包含一加），出貨量為1,180萬部，小米和蘋果分別以1,060萬部和990萬部的出貨量位居第四和第五。

Canalys分析師Toby Zhu分析，中國第2季受到疫情爆發影響，某些商場被迫停業，加上經濟形勢不景氣，消費者的可支配收入下降，導致民眾消費態度更加謹慎。上述市場狀況讓手機廠商銷售困難，儘管廠商們在618活動期間開展促銷活動，但仍無法讓市場恢復到去年第2季的水平。

Toby Zhu指出，在手機主流廠商中，僅榮耀和蘋果實現了年增長。其中榮耀在短短一年間鞏固前五的市場地位，但今年將是其展現能否在惡劣市場中生存的關鍵時刻；而蘋果增長之因除了高端市場需求提升，還與其較大的優惠力度有關。

Canalys另一分析師Amber Liu認為， 中國2022年手機出貨量可能遠低於3億部，代表今年手機市場的出貨量可能是2012年以來最低的。因此，廠商們需要跟供應商在零件價格、訂單周期、庫存控制和售後等方面保持良好合作，這將有利於行業度過寒冬。

事實上，全球手機出貨量也在下降。此前，Canalys於19日發布2022年第2季全球智能手機出貨量數據，數據顯示全球手機出貨量年減9%，已連續兩季下降。

手機 蘋果 分析師

上一則

台積亞利桑那5奈米廠上梁 打破推遲傳言 朝2024年量產邁步

延伸閱讀

三星、高通鬆口 看淡智慧手機

三星、高通鬆口 看淡智慧手機
查稅影響 中國企手機 印度市占Q2回落

查稅影響 中國企手機 印度市占Q2回落
前景雖疲軟 蘋果看好Q4財測

前景雖疲軟 蘋果看好Q4財測
全球智慧手機Q2出貨 降至2年最低 三星蟬聯銷售冠軍

全球智慧手機Q2出貨 降至2年最低 三星蟬聯銷售冠軍

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」