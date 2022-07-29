查稅影響 中國企手機 印度市占Q2回落

2022年第2季，小米在印度市占滑落至19%，紅米在當地的業務受到衝擊。圖為上海小米之家。（記者林宸誼／攝影）

中國第一梯隊手機 廠商，在印度 當地的營運因「查稅」等問題受到挑戰，調研機構Canalys日前發布數據顯示，2022年第2季，中國手機廠商的市占達到67%，但相比於去年74%的同期市占有所下降。小米 更是從29%滑落至19%，紅米在當地的業務受到衝擊。

第一財經日報報導，2022年第2季，印度智慧手機出貨量達到3640萬支，與上一季度相比下降了5%，已經是連續三個季度下滑。

Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示，由於需求下降和印度政府對中國製造商的審查，第2季廠商層面的活動仍然低迷。不斷上升的通貨膨脹率降低了消費者的可支配收入，廠商也正在努力彌補營運成本。

在過去幾年，無論是製造端還是消費端，中國手機廠商一直是印度電子市場的重要參與者。

印度蜂窩通信協會公布的數據顯示，在2014年，印度製造的手機僅占全球的3%，但在2015年，印度製造的手機在全球占到的比例已經達到11%，並且超過了越南，成為僅次於中國的第二大手機製造國。

而Canalys的最新數據顯示，在今年第2季，印度智慧手機出貨量已達到3640萬支，中國手機廠商的整體出貨量占比達到76%。儘管小米在去年和上季相比下降，但出貨量仍達到700萬支，超過三星排名第一。realme、vivo和OPPO則分別以610萬、600萬和550萬支的出貨量躋身前五。

Sanyam Chaurasia表示，印度貨幣貶值、零售價格不斷上漲以及中國品牌遭遇合規風險，這些因素阻礙了200美元以下細分市場的增長，短期內，面對當地經濟環境仍需保持謹慎。

在業內看來，中國第一梯隊手機品牌在印度當地市占的下滑，來自於頻繁的「審查」。

知情人士透露，近年至少有500家中企在印度遭遇了稅務及合規性普查，涉及手機廠商、設備供應商及基礎設施投資商、移動應用程序供應商等。僅在今年，被調查的企業就包括華為、小米、vivo和OPPO。

印度中資手機企業協會秘書長楊述成表示，上述數據不一定準確，但從當地廠商處了解到，這一數據確實達到「上百家」。

楊述成認為，對競爭激烈且利潤率較低的行業來說，承受不合理的關稅意味著利潤被蠶食或喪失價格競爭力，先前中國企業在印度頻頻建廠也有關稅的考量。

面對印度市場，大部分中國企業依然採取積極的態度，對於印度執法局（Enforcement Directorate）的突擊搜查，vivo表示，作為一家負責任的企業，vivo在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。

面對印度財政部提出的逃避關稅問題，OPPO方面指出，OPPO印度正在審查來自稅務情報局（DRI）辦公室的通知，OPPO 是一家負責任的企業，秉持審慎的企業治理框架。OPPO印度將在這方面採取必要的適當措施，包括法律規定的任何補救措施。

而榮耀CEO趙明則提到，榮耀幾年前就在印度有團隊並經營了很長時間，後來由於眾所周知的原因榮耀印度團隊撤出。「目前榮耀在印度仍有合作夥伴，並開啟了相關業務，同時印度市場保持了盈利，未來榮耀會採取非常穩妥的方式在印度市場開展業務。」

過去幾年，印度政府部門對外資企業的稅務調查一直沒有間斷，印度稅務部門曾對殼牌、諾基亞、IBM、沃爾瑪、凱恩能源等多家外資企業都進行了稅務調查並開出了高額罰單，自2020年後，印度將矛頭主要對準了中資企業。