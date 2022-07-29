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台灣央行鷹派：台灣升息力道不足 調高半碼無助抑制通膨

記者陳美君／綜合報導

著眼疫情嚴峻、通膨升溫，台灣中央銀行6月16日召開理監事會議，決議升息半碼並調升存準率1碼；儘管多數央行理事表示贊成此決議，但也有不少「鷹」派理事跳出來發言，認為「升息半碼為非常規且力道不足」，且已連兩季未處理房價問題，對此表示「有所疑慮」。

台灣央行28日公布第2季理監事會議事錄摘要，會中多數理事表達支持政策利率調升半碼及存準率調升1碼，並表示本次為採取價量同時緊縮政策，可顯示央行對抗通膨的決心。

不過，也有數位「鷹」派理事發表意見。有理事說，台灣通膨壓力較實際數據顯示高出許多，不管通膨是來自供給面或需求面，均會影響通膨預期，為央行須著力的地方。以往經驗顯示，無論何種類型的通膨，背後都是寬鬆貨幣政策環境所造成。若央行態度愈明確、愈堅決、愈早提出有效的政策，則愈可能及早控制通膨預期，之後經濟步入衰退的機率就愈小，緩慢且力道不足的升息對抑制通膨與通膨預期沒有太大助益。

該位理事說，在房市方面，2020年起央行推出四次選擇性信用管制措施，但每次政策均謹小慎微，力道不足，政策可能無法有效。若由房價、房貸集中度、家庭負債占GDP比重、房價所得比、房貸負擔率等指標觀之，部分指標已屢創新高。央行3月沒有處理房價問題，本次（指6月）亦未處理，因此有所疑慮。雖然採取不同政策工具組合，可加強政策效果，惟本次政策組合的力道仍顯不足。與全球其他央行政策相較，央行升息半碼為非常規且力道不足。

央行 升息 房價

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