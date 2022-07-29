富士康攜手華為 打造AI品檢產線

鴻海集團旗下富士康宣布與華為聯合發布「昇騰智造AI質檢示範產線」。華為計算微信公眾號

鴻海集團旗下在中國的富士康，與華為 聯合發布「昇騰智造AI 質檢示範產線」，展開「智慧製造+人工智慧」領域合作，產線月檢測 量6,000台以上，總體準確率大於99%。

華為計算微信公眾號報導，富士康科技集團首席數字官兼智造平台負責人史喆表示，昇騰智造解決方案在富士康深圳廠區先行先試，透過機器學習、深度學習、邊緣計算等技術，把AI接入自動化設備和MES，提升了產線智慧化，降低了缺陷數量。不僅在AI質檢領域，未來基於昇騰AI，期待富士康與華為的合作深入製造過程和運營管理更多領域。

華為昇騰計算業務總裁張迪煊認為，昇騰AI不斷與製造業的場景和需求相結合，打造標杆解決方案，加速工業製造企業智慧升級，助力數字經濟騰飛。昇騰AI願與包括富士康在內的廣大工業製造企業和技術夥伴一起構建「製造+AI」的產業生態，透過平台加速應用創新，把AI帶入每一條產線。

雙方已在26日完成聯合揭牌儀式，昇騰智造解決方案是基於昇騰AI基礎軟硬體平台，針對工業製造企業打造的一站式人工智慧解決方案，主要應用於品質檢測、測量定位、設備看護、廠區安全等生產和營運管理用途。

雙方打造得昇騰智造AI質檢示範產線，以人工智慧運算應用於智慧光伏控制器產線，能使系統進行高效率的檢測，檢查智慧光伏控制器塗刷矽脂顏色是否正確，矽脂是否少塗、漏塗，以及標籤是否漏貼、倒貼和錯貼。