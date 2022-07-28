中國工業企業利潤 轉向正增長 6月成長0.8％ 終結連二月下滑

中國工業企業利潤在經歷4、5月連續下滑後，6月轉正增長。（新華社）

隨著長三角等主要製造業中心活動恢復，中國工業企業利潤 在經歷4、5月連續下滑後，6月轉正增長。國家統計局27日公布最新數據顯示，1至6月規模以上工業企業利潤總額人民幣4.27兆元（約6348億美元），年增僅1％。

其中，1至6月外商及港澳台商投資 企業利潤總額人民幣9814.1億元（約1459.1億美元），下降幅度達到13.9％。

最新數據顯示，6月規模以上工業企業利潤年增0.8％，從5月下滑6.5%明顯彈升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。其中，4、5月受疫情 影響最大的長三角地區利潤由5月下降17.8％轉為6月增長4.6％。同時，隨著上海和吉林省東北部主要汽車製造中心的生產恢復，汽車生產商6月利潤增長了47.7％，該行業也是工業企業利潤反彈的最大推動力。

光大銀行分析師周茂華表示，利潤增長的回升是由需求回升推動的，這導致上游部門利潤增長強勁，中下游製造業以及電力、熱力、燃氣和水生產商的獲利能力也有所改善。

數據顯示，6月製造業利潤占規模以上工業的比重為76.2％，較5月提高2.6個百分點，上下游利潤分化有所緩解，工業三大門類利潤增速差距縮小。其中，採礦業利潤年增77.9％，較上月有所回落；製造業利潤下降9％，降幅較上月收窄9.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤年增13.1％，利潤由降轉增。

隨著消費市場繼續恢復，6月消費品製造業效益有所改善，利潤雖然下降11.7％，但降幅較5月收窄6.7個百分點。

6月工業企業利潤雖加快恢復，不過，國家統計局高級統計師朱紅示警指出，要看到外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多的困難。

外界則憂心中國新冠疫情捲土重來的風險，以及各地為執行清零政策而採取嚴格措施的回歸，對於一些主要製造業中心比如深圳的工廠生產和復甦將構成挑戰。

朱紅說，下階段要繼續推動穩定工業經濟政策措施落地見效，不斷擴大有效投資、提振消費需求，加大減稅降費、助企紓困力度，為工業經濟持續穩定恢復創造更多有利條件。