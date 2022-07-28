我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中國工業企業利潤 轉向正增長 6月成長0.8％ 終結連二月下滑

記者葉文義／綜合報導
中國工業企業利潤在經歷4、5月連續下滑後，6月轉正增長。（新華社）
中國工業企業利潤在經歷4、5月連續下滑後，6月轉正增長。（新華社）

隨著長三角等主要製造業中心活動恢復，中國工業企業利潤在經歷4、5月連續下滑後，6月轉正增長。國家統計局27日公布最新數據顯示，1至6月規模以上工業企業利潤總額人民幣4.27兆元（約6348億美元），年增僅1％。

其中，1至6月外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣9814.1億元（約1459.1億美元），下降幅度達到13.9％。

最新數據顯示，6月規模以上工業企業利潤年增0.8％，從5月下滑6.5%明顯彈升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。其中，4、5月受疫情影響最大的長三角地區利潤由5月下降17.8％轉為6月增長4.6％。同時，隨著上海和吉林省東北部主要汽車製造中心的生產恢復，汽車生產商6月利潤增長了47.7％，該行業也是工業企業利潤反彈的最大推動力。

光大銀行分析師周茂華表示，利潤增長的回升是由需求回升推動的，這導致上游部門利潤增長強勁，中下游製造業以及電力、熱力、燃氣和水生產商的獲利能力也有所改善。

數據顯示，6月製造業利潤占規模以上工業的比重為76.2％，較5月提高2.6個百分點，上下游利潤分化有所緩解，工業三大門類利潤增速差距縮小。其中，採礦業利潤年增77.9％，較上月有所回落；製造業利潤下降9％，降幅較上月收窄9.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤年增13.1％，利潤由降轉增。

隨著消費市場繼續恢復，6月消費品製造業效益有所改善，利潤雖然下降11.7％，但降幅較5月收窄6.7個百分點。

6月工業企業利潤雖加快恢復，不過，國家統計局高級統計師朱紅示警指出，要看到外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多的困難。

外界則憂心中國新冠疫情捲土重來的風險，以及各地為執行清零政策而採取嚴格措施的回歸，對於一些主要製造業中心比如深圳的工廠生產和復甦將構成挑戰。

朱紅說，下階段要繼續推動穩定工業經濟政策措施落地見效，不斷擴大有效投資、提振消費需求，加大減稅降費、助企紓困力度，為工業經濟持續穩定恢復創造更多有利條件。

利潤 疫情 投資

上一則

大灣區發展半導體產業 打補貼牌

下一則

經濟學家：這次衰退與過去不同 主要影響白領 非藍領

延伸閱讀

洛杉磯機場6月為逾600萬旅客服務 疫情以來最高

洛杉磯機場6月為逾600萬旅客服務 疫情以來最高
下半年中國經濟有三風險 疫情、房地產和失業率

下半年中國經濟有三風險 疫情、房地產和失業率
籃球系隊票選 貼性愛影片集氣 判刑6月罰8萬

籃球系隊票選 貼性愛影片集氣 判刑6月罰8萬
台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱

台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁