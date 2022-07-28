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發展數字經濟 北京擬設立專法

財經新聞組╱綜合報導

北京市擬探索放寬數字經濟新業態准入，建設數字口岸、國際信息產業和數字貿易港，構建國際互聯網數據專用通道、國際化數據信息專用通道和基於區塊鏈等先進技術的應用支撐平台。

中新社報導，27日，北京市15屆人大常委會第41次會議對「北京市數字經濟促進條例（草案）」進行第一次審議。

數字經濟是北京市經濟社會發展的重要支撐，2021年北京數字經濟增加值達1.6兆元人民幣（約2378億美元），同比增長13.1%，占GDP比重達40.4%，數字經濟規模和競爭力處中國領先水平。同時，北京也面臨數字經濟基礎設施建設缺乏規畫、共享共用程度不高等問題。

北京市司法局局長崔楊表示，北京市有必要制定專門的數字經濟地方立法，建立全面系統有效的數字經濟促進政策措施體系。

數字基礎設施方面，草案提出，北京市統籌推進人工智慧、區塊鏈、大數據、隱私計算、城市空間操作系統等新技術基礎設施建設，支持建設通用算法、底層技術、軟硬件開源等共性平台。

為強化高質量數據資源供給，草案提出，北京市建立統一的公共數據資源目錄，採取多種方式向社會開放公共數據，鼓勵開放非公共數據，促進數據融合創新。

產業數字化方面，草案提出，探索放寬數字經濟新業態准入，建設數字口岸、國際信息產業和數字貿易港；支持發展跨境貿易、跨境物流和跨境支付，促進數字證書和電子簽名國際互認，構建國際互聯網數據專用通道、國際化數據信息專用通道和基於區塊鏈等先進技術的應用支撐平台。

北京 隱私 人工智慧

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