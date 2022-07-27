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國際美妝品牌折戟 Maybelline將關閉中國線下門市

記者陳政錄／北京報導
又一家國際美妝品牌將陸續關閉在中國的線下門市。（取材自Zaker新聞）
又一家國際美妝品牌將陸續關閉在中國的線下門市。（取材自Zaker新聞）

新冠疫情爆發後，又一家國際品牌收縮在中國市場的布局。據中媒報導，美妝品牌「媚比琳」（Maybelline）將陸續關閉所有中國的線下門市，公司方也對此證實，未來線下銷售將僅保留屈臣氏專櫃，其餘銷售管道均轉移到線上。

據中媒藍鯨財經報導，隸屬於於歐萊雅集團的彩妝品牌媚比琳，正在逐步關閉中國的所有線下門市。該公司客服回應坦言，品牌的線下專櫃將陸續關閉，建議消費者可到屈臣氏購買，但種類沒那麼齊全。

媚比琳紐約官方團隊也回應界面新聞指出，為順應市場和消費者需求的變化，媚比琳自2020年起，逐步對傳統線下通路進行戰略轉型，以實現線上線下交融互動的體驗店。

媚比琳成立至今已有105年歷史，1995年登入中國市場後，次年就被歐萊雅收購，當時由於中國彩妝品牌較少，媚比琳的大眾品牌定位，迅速成為中國最暢銷的彩妝品牌之一。

據美國WRI調查公司數據顯示，2011年，媚比琳在中國市佔率高達15.71%，百貨專櫃貢獻了超過6成的銷售額，但隨著本土品牌崛起、電商通路普及，加上疫情衝擊，媚比琳逐漸收縮線下通路。

2018年5月，中網就曾傳出媚比琳大量撤出中國的量販店、大賣場通路，2020年起則開始從百貨公司撤櫃。

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