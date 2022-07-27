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中國蘋果鏈代工廠掀搶人潮 富士康、和碩、藍思紛出招

記者林宸誼／綜合報導
隨著蘋果新品發布臨近，富士康、和碩、藍思科技等多家蘋果鏈代工廠和供應商開啟搶人大戰；圖為鴻海富士康鄭州廠。（本報資料照片）
隨著蘋果新品發布臨近，富士康、和碩、藍思科技等多家蘋果鏈代工廠和供應商開啟搶人大戰；圖為鴻海富士康鄭州廠。（本報資料照片）

隨著蘋果新品發布臨近，富士康、和碩、藍思科技等多家蘋果鏈代工廠和供應商正在大規模高薪招工與開啟搶人大戰，其中富士康鄭州廠給出「打卡55天返費萬元（人民幣，下同）」高額補貼模式，高峰期日招近萬人，藍思則開出了超過30元的時薪。

不過中小型電子廠普遍遭遇開工率大滑坡，其中MLCC、LED廠屬重災區，華南一位電子廠主透露，今年以來公司整體開工率只有五成左右，其中下降最多的是占比最大的MLCC業務，售價已經回到2016年冰點，開工率甚至只有三成。

上海財聯社報導，上海市浦東新區秀沿路的一家勞務仲介業者表示，現在昌碩、達豐、日月光都在大量招人，有不穿無塵服的、有坐班（內勤）的，可以看需求。而在各家勞務仲介的報價單上，蘋果在上海的幾家主要代工廠均名列居前。

其中，昌碩及世碩均為和碩子公司，和碩是iPhone繼富士康之後的第二大代工廠；達豐為蘋果電腦代工廠廣達的子公司；英華達主要為蘋果代工iPad及相關配件；日月光則為蘋果提供大量晶片封測服務。

除了台系蘋果組裝代工廠之外，藍思科技、聞泰科技等大陸蘋果鏈供應商也都開啟大量招工模式。

和代工廠們熱鬧的搶人市況一致，多家蘋果鏈上市公司均表示，步入傳統旺季，從大客戶訂單來看，今年與往年情況類似，並沒有業內普遍出現的較大滑坡。

某蘋果鏈上市公司人士提到，今年消費電子景氣度確實不高，但傳導到具體企業感受不同，像蘋果這樣的第一梯隊客戶，在周期波動時相對穩定，目前公司產能利用率正在爬坡，第三、第四季預計將維持高位。

蘋果 晶片 鄭州

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