台壽險業改寫「三大慘」紀錄 爆淨值危機

台灣壽險業爆發淨值危機，防疫險理賠金高達319億元台幣。（本報資料照片）

台灣壽險 業史上最慘半年淨值揭曉。據金管會26日公布最新統計，壽險業6月底淨值1兆2555億元（台幣，下同，約419.5億美元），第二季單季淨值蒸發9375億元，較上季暴增77%，累計上半年淨值大減1兆4667億元，淨值比下探3.8%。據了解，至少有三家壽險業淨值比低於3%，若年底未能拉升，將有增資壓力。

此外，防疫 保單虧損持續擴大，金管會26日公布統計，今年截至7月25日，12家產險累計承保451.7萬件防疫險、保費收入為42.2億元，理賠件數達86.7萬件，理賠金額達319.4億元，近一周理賠金額大增61.3億元，再創今年以來單周最大增加金額，且今年防疫保單累計理賠金額更是總保費收入的逾七倍。

金管會公布防疫險最新銷售概況，台灣目前共有五家保險公司銷售七張疫苗 保險商品，其中三家產險銷售四張疫苗險、二家壽險銷售三張疫苗險，不過市面上已無產險公司銷售防疫保單。

壽險業6月底淨值數字，改寫「三大慘」紀錄，第一慘是6月底淨值1兆2555億元，是2019年1月以來的三年半低點，第二慘是上半年淨值竟腰斬一半，是金管會有該統計來的史上同期最大減額，第三慘是淨值比3.8%也改寫2011年歐債風暴後新低點。

淨值改寫「三大慘」引發市場、投資人和保戶集體恐慌，金管會26日特別以16頁簡報、以數字舉例再度說明淨值降低的始末，並表示保戶權益完全不受影響。