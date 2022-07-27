我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

環球度假區外溢效應 北京再掀經營潮熱潮

財經新聞組／綜合報導
北京城市副中心六小村安置房項目施工現場。六小村安置房項目是城市副中心的重點民生工程，建成後可提供5400套安置房。（中新社）
北京城市副中心六小村安置房項目施工現場。六小村安置房項目是城市副中心的重點民生工程，建成後可提供5400套安置房。（中新社）

今年上半年，北京城市副中心（下稱副中心）抓住環球主題公園外溢效應，推動文旅商融合發展，文體娛樂業成為亮眼的新增長點。北京將支持環球影城緊抓暑期檔再掀經營熱潮，推進環球度假區後續建設。

中新社報導，根據北京城市副中心2022年上半年經濟運行情況記者會消息，北京城市副中心管委會相關負責人指出，今年上半年，副中心地區生產總值實現568.7億元（人民幣，下同，約84億美元），不變價增長4.1%。從經濟增長的拉動因素看，優勢行業和新興領域支撐明顯。在北京環球主題公園的帶動下，文體娛樂業成為亮眼的新增長點。

今年上半年，副中心助力環球主題公園開展「環球中國年」等活動，緊抓環球主題公園外溢效應，加快「首店經濟」布局，推動文旅商融合發展；初步打造形成三條環球影城周邊的特色餐飲街，城市大道申報國家級夜間文化和旅遊消費集聚區進入公示階段。

此外，副中心推進交通、市政、水務等基礎設施和重要文化、教育、醫療衛生等民生保障項目的建設，為推動副中心框架基本成型打下基礎。

文化設施方面，包括劇院、圖書館、博物館在內，副中心三大文化設施及共享配套工程均已實現外檐亮相，預計在今年年底前能够完成建設工程的施工，進入布展階段，2023年內將擇期對公眾開放。

在京杭大運河旅遊航線建設方面，2021年甘棠船閘和榆林莊船閘已經建成投用，今年重點在推進京畿水上門戶楊窪船閘的建設，確保工程按計畫竣工通航，真正實現了大運河京冀上下游航道的互聯互通。

今年下半年，北京城市副中心將支持環球影城緊抓暑期檔再掀經營熱潮，推進環球度假區後續建設，有序對接新型體驗式、沉浸式、個性化商業資源。辦好北京（國際）運河文化節，舉辦系列惠民文化活動。

北京 環球影城 博物館

上一則

半導體業風向球德儀發布亮麗財測 消除對經濟擔憂

下一則

南韓Q2經濟成長 意外加速

延伸閱讀

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決
季辛吉批拜登對中太對抗 專家說根源在北京不在華府

季辛吉批拜登對中太對抗 專家說根源在北京不在華府
曾喊「買下台積電」 紫光前董座趙偉國涉利益輸送傳被帶走

曾喊「買下台積電」 紫光前董座趙偉國涉利益輸送傳被帶走

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

2022-07-22 08:59
美國聯準會（Fed）7月下旬將舉行決策會議，市場密切關注屆時是否再升息0.75個百分點。路透

美經濟重蹈1970或2010年代覆轍？克魯曼：有機會避免

2022-07-20 12:07

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間