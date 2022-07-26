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蘋果中國官網 iPhone罕見促銷

記者葉文義／綜合報導
蘋果中國官網宣布，自7月29日至8月1日，線上商店部分商品可享人民幣150元到600元不等的優惠。(新華社)
蘋果中國官網宣布，自7月29日至8月1日，線上商店部分商品可享人民幣150元到600元不等的優惠。(新華社)

蘋果中國官網25日宣布，自7月29日至8月1日，線上商店部分商品可享150元到600元（人民幣，下同，約88.7美元）不等的優惠。其中購買iPhone13系列，可節省600元。

據中國證券報報導，iPhone SE3可節省200元、iPhone 12或 iPhone 12mini，可節省500元。此外，Apple Watch SE、AirPods也有一定優惠。

符合條件的產品包括iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE（第三代）、iPhone 12、iPhone 12 mini、Apple Watch SE、AirPods（第三代）以及AirPods Pro。

蘋果還表示，每位顧客每個產品類別限購2件，超過此數量限制的產品不再享受立減優惠。Apple Store零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，iPhone類商品數量為22000件，Apple Watch 類商品數量為1700件，AirPods類商品數量為3000件，售完即止。

蘋果並未公布線上商店Apple Store參與促銷活動的供貨數量。分析人士認為，這是蘋果的一次行銷活動，而蘋果官網此前很少直接推出這樣的行銷活動。

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