蘋果中國官網 iPhone罕見促銷

蘋果中國官網宣布，自7月29日至8月1日，線上商店部分商品可享人民幣150元到600元不等的優惠。(新華社)

蘋果 中國官網25日宣布，自7月29日至8月1日，線上商店部分商品可享150元到600元（人民幣，下同，約88.7美元）不等的優惠。其中購買iPhone 13系列，可節省600元。

據中國證券報報導，iPhone SE3可節省200元、iPhone 12或 iPhone 12mini，可節省500元。此外，Apple Watch SE、AirPods也有一定優惠。

符合條件的產品包括iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE（第三代）、iPhone 12、iPhone 12 mini、Apple Watch SE、AirPods（第三代）以及AirPods Pro。

蘋果還表示，每位顧客每個產品類別限購2件，超過此數量限制的產品不再享受立減優惠。Apple Store零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，iPhone類商品數量為22000件，Apple Watch 類商品數量為1700件，AirPods類商品數量為3000件，售完即止。

蘋果並未公布線上商店Apple Store參與促銷活動的供貨數量。分析人士認為，這是蘋果的一次行銷活動，而蘋果官網此前很少直接推出這樣的行銷活動。