央企吹整併風 打造中國神鋁

中國央企整合風潮吹到鋁產業。中國鋁業及雲鋁股份雙雙公告，中國鋁業擬以現金收購雲南冶金所持雲鋁股份19％股權，金額約66.62億元（人民幣，下同，約9.85億美元），雲鋁股份將納入中國鋁業合併報表，兩巨頭整合後被外界稱之「中國神鋁」，穩居有色金屬龍頭。

公開資料顯示，中國鋁業是中國有色金屬行業的龍頭企業，2018年被國務院 國資委確定為國有資本投資公司試點企業，綜合實力位居全球鋁行業前列；而雲鋁股份是雲南冶金集團總公司全資子公司，主要業務是鋁土礦開採、氧化鋁生產、鋁冶煉、鋁加工及鋁用陽極炭素生產和銷售。

由市值700多億元的中國鋁業入主市值300多億元的雲鋁股份，啟動合計1100億元市值的鋁業大整合。

銀河證券研報認為，央企重組 符合國企改革發展大戰略，推動資源向優勢企業和主業企業集中，促進相關行業、產業發展，解決同質化競爭、重複建設問題，提升資源配置效率，增強相關企業競爭力。

2021年下半年以來，由於氧化鋁市場價格由平緩運行逐步轉為大幅攀升，加上中國國產礦石供應緊張局面未能有效緩解，引發國內鋁土礦價格全面上漲。步入2022年，中國鋁業、雲鋁股份業績均快速增長，中國鋁業今年第1季營收 、淨利分別約為756.2億元、15.75億元，年增43.62％、60.52％；雲鋁股份今年第1季營收、淨利分別約為109億元、11.24億元，年增7.78％、64.86％。

而對於此次交易，中國鋁業表示，近年來雲鋁股份業績良好，公司收購雲鋁股份股權亦有利於優化公司財務指標，有助於進一步提升公司的行業地位和獲利能力。實際上，2021年下半年以來，中國央企重組整合就駛入快車道。