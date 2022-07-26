我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

數位經濟共享 中建34條跨境陸纜

財經新聞組／北京26日電
北京推動數位經濟全產業鏈開放發展；圖為民眾在中國國際服務貿易交易會5G通信服務專題展區參觀。（新華社）
北京推動數位經濟全產業鏈開放發展；圖為民眾在中國國際服務貿易交易會5G通信服務專題展區參觀。（新華社）

中國工業和信息化部總經濟師許科敏日前在北京表示，中國積極推進數位基礎設施互聯互通，已累計建設34條跨境陸纜和多條國際海纜。

中新社報導，世界青年發展論壇—數位經濟主題論壇23日在北京舉辦。來自世界各地的政府官員、學者、企業家、國際組織負責人、青年領袖和青年代表近400人，通過線上線下方式參會，圍繞如何促進全球層面的青年參與、共同迎接數位經濟的機遇和挑戰等話題展開討論。

許科敏表示，數位經濟是世界經濟的未來，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。中國始終堅持包容發展，普惠各國人民，提倡共治共享，促進互利融合。

來自中國工信部的數據顯示，從2017年到2021年，中國數位經濟規模從27兆元（人民幣，下同，約3.99兆美元）增長到超過45兆元，穩居世界第二，年複合增長率達到13.6%。數位經濟在整個GDP中的比重已經從33%提升至39.8%。

許科敏稱，近年來，中國工信部深入貫徹落實一帶一路發展戰略，通過G20、金磚等多邊機制，深化與各國的數位經濟合作，取得了積極成效。工信部完善數位經濟合作、國際合作頂層設計，推動印發十四五數位經濟發展規畫，對拓展數位經濟國際合作做出明確部署；牽頭承擔G20數位經濟部長會議、中國-東協數位經濟合作年、中國-東協數位部長會議等，打造數位經濟國際交流的合作平台。

此外，中國還積極推動數位經濟共建共享，引領跨境電商快速發展，持續擴大經貿往來，推進數位基礎設施互聯互通，累計建設34條跨境陸纜和多條國際海纜，鼓勵中國大陸產品和解決方案對外服務，抖音、快手等海外版APP風靡全球，深受多國網友的喜愛。

許科敏指出，中國積極參與國際數位經濟的治理，倡議發起並加入G20數位經濟發展與合作倡議、全球發展倡議等國際合作協定，深入參與數位經濟國際規則的制定，在技術、標準和應用方面與有關國家開展交流合作，攜手構建網路空間命運共同體。

北京 一帶一路 重組

上一則

央企吹整併風 打造中國神鋁

下一則

聯發科下單英特爾 台積第3大客戶鬆動

延伸閱讀

她剛接受男友浪漫求婚…下秒慘遭長頸鹿「頭搥」傷脖

她剛接受男友浪漫求婚…下秒慘遭長頸鹿「頭搥」傷脖
翁虹攜14歲愛女跳舞 網讚女兒顏值比媽高

翁虹攜14歲愛女跳舞 網讚女兒顏值比媽高
德州8歲女童仿效「昏迷挑戰」致死 家人告抖音

德州8歲女童仿效「昏迷挑戰」致死 家人告抖音
海峽論壇 推動兩岸「四通」

海峽論壇 推動兩岸「四通」

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

買不停？巴菲特的波克夏又砸逾1億美元敲進這檔股票

2022-07-18 21:32
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
台灣半導體產業為全球必爭之地。（本報系資料照片）

讀賣新聞：中國挖角台灣半導體工程師 以達自給自足

2022-07-18 18:56

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕