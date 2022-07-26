聯發科下單英特爾 台積第3大客戶鬆動

聯發科（見圖）與英特爾開啟晶圓代工合作，市場關注未來雙方若邁向先進製程合作，將對台積電更不利。（圖：聯發科提供）

英特爾昨日宣布，與聯發科達成晶圓代工協議，將以旗下「Intel 16」製程為聯發科生產多款智慧裝置晶片 。聯發科是台積電 第三大客戶，與英特爾開啟晶圓代工合作之路，市場關注未來雙方若邁向先進製程合作，將對台積電更不利。

英特爾進軍晶圓代工業務後，陸續獲得高通、亞馬遜 等台積電重要客戶訂單，聯發科執行長蔡力行出身台積電，向來被市場視為台積電「鐵咖客戶」，如今聯發科也釋出代工訂單給英特爾，「第三大客戶變心」，震撼業界。

據了解，「Intel 16」屬成熟製程，英特爾昨天主動發布接獲聯發科晶圓代工訂單的訊息，但未透露合作細節，僅表示首批產品將在未來18至24個月內生產。即便合作初期以成熟製程為主，隨著英特爾日益開拓先進製程能量，業界憂心未來聯發科也將轉移高階晶片至英特爾生產，不利台積電營運。

英特爾接受外媒採訪時強調，這項合作案，是英特爾自去年初推出晶圓代工業務以來，最重要的交易之一。路透報導，英特爾拿下聯發科代工訂單相當振奮。英特爾代工服務總裁Randhir Thakur告訴路透，這對公司來說，「是一筆非常大的交易」，也是一個主要的錨定客戶勝利（anchor customer win）。

面對大客戶至主要競爭對手下單，台積電昨日沒有評論，僅指出不會影響該公司先前提到的今年成長目標，而聯發科是其長期客戶，且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響業務往來。研究機構數據顯示，聯發科2021年占台積電業績比重約8.2％，為台積電第三大客戶。

聯發科指出，近期在各類產品線的全球市場拓展上取得亮眼成績，未來將持續服務全球客戶在智慧裝置上的需求，進一步拓展市場。此次與英特爾合作，將有助提升其成熟製程產能供給，聯發科在高階製程持續與台積電維持緊密夥伴關係並未改變。

雙方合作將以英特爾「Intel 16」製程生產多款智慧裝置晶片，產品應用範圍包括智慧家庭、物聯網等。