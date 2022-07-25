我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

晶圓代工成熟製程降價 陸廠率先動作 台廠祭「優惠價」

記者鐘惠玲／綜合報導

晶圓代工成熟製程產能鬆動，降價潮來襲。台灣IC設計業者證實，已有中國大陸晶圓代工廠開第一槍，近期降價逾一成，台灣晶圓代工廠為了防堵訂單流失，開始在部分特定製程祭出「優惠價」，折讓約個位數百分比，等於變相降價。

大陸晶圓代工成熟製程指標廠有中芯國際、華虹、晶合、和艦等；台灣以聯電、世界、力積電為主。隨著價格開始下跌，牽動相關業者後續營運。

聯電將在27日舉行法說會，目前處於法說會前緘默期，不評論市場傳言尤其是價格動態，強調將在法說會中釋出展望。世界將於8月2日舉辦法說會，同樣處於緘默期。力積電指出，該公司正持續調整產品組合，沒有降價規畫。

此前，台積電已於法說會中明確指出，已看到供應鏈採取行動降低庫存水位，預估客戶庫存調整將延續數季，可能要到明年上半年才能結束，當時市場就普遍認為，消費性電子買氣受疫情與通膨壓力影響而嚴重下滑，晶圓代工成熟製程恐難逃價格下滑命運。

不具名的IC設計業者透露，旗下不少在大陸晶圓代工廠生產的晶片，投片價格已降低，降幅超過一成，預期第4季起相關晶片成本可望降低。

另一家IC設計業者不諱言，業界消息傳很快，大陸晶圓代工廠降價後，台廠也有動作因應，部分製程給予個位數百分比「折讓空間」，藉此降低訂單流向陸廠的風險，此舉等於「變相降價」，但這些都是買賣雙方「私下喬好的約定」，「不會敲鑼打鼓告訴別人」，因為別的客戶若聽到相關訊息，可能誤會是全面降價，引來大肆砍價，所以沒人想承認。

也有IC設計業者坦言，去談降價時，有些晶圓代工廠仍堅守立場，頂多願意鬆口此時加片不用再加價，或是「要降價可以談」，但是前提是要有量。不過問題就在於，以現在的情勢，控制庫存為要，很少人願意追加訂單。

目前IC設計業者正面對下游需求疲軟的挑戰，客戶端會有降價要求，但若上游晶圓代工廠無法降價共體時艱，就會面臨選擇不降價可能損及合作關係，或得犧牲本身利潤來維持客戶關係的情況。

談到IC報價，業界人士說，大尺寸與中尺寸面板驅動IC價格約比去年底小幅減少，至於小尺寸面板驅動IC報價，則已比去年底降低二成以上。觸控與驅動整合IC（TDDI）方面，據了解，有些品項價格降幅已有雙位數百分比，部分降幅還在一成以內，其中以FHD TDDI晶片降幅較大。

晶片 台積電 疫情

上一則

中企赴瑞士上市掀風潮 還有十幾家在排隊

下一則

中國新能源車銷量拚翻倍 政府加碼補貼效應 本月估賣45萬輛

延伸閱讀

中國蓋晶圓廠速度超越台灣 估2025年占四成28奈米產量

中國蓋晶圓廠速度超越台灣 估2025年占四成28奈米產量
晶片法案最快明天在參院過關 但眾院難保沒有變數

晶片法案最快明天在參院過關 但眾院難保沒有變數
上海封城衝擊 中國上半年晶片產量年減6.3%

上海封城衝擊 中國上半年晶片產量年減6.3%
中芯7奈米疑抄襲台積電 已量產供貨挖礦設備商一年

中芯7奈米疑抄襲台積電 已量產供貨挖礦設備商一年

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

買不停？巴菲特的波克夏又砸逾1億美元敲進這檔股票

2022-07-18 21:32
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險