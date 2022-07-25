晶圓代工成熟製程降價 陸廠率先動作 台廠祭「優惠價」

晶圓代工成熟製程產能鬆動，降價潮來襲。台灣IC設計業者證實，已有中國大陸晶圓代工廠開第一槍，近期降價逾一成，台灣晶圓代工廠為了防堵訂單流失，開始在部分特定製程祭出「優惠價」，折讓約個位數百分比，等於變相降價。

大陸晶圓代工成熟製程指標廠有中芯國際、華虹、晶合、和艦等；台灣以聯電、世界、力積電為主。隨著價格開始下跌，牽動相關業者後續營運。

聯電將在27日舉行法說會，目前處於法說會前緘默期，不評論市場傳言尤其是價格動態，強調將在法說會中釋出展望。世界將於8月2日舉辦法說會，同樣處於緘默期。力積電指出，該公司正持續調整產品組合，沒有降價規畫。

此前，台積電 已於法說會中明確指出，已看到供應鏈採取行動降低庫存水位，預估客戶庫存調整將延續數季，可能要到明年上半年才能結束，當時市場就普遍認為，消費性電子買氣受疫情 與通膨壓力影響而嚴重下滑，晶圓代工成熟製程恐難逃價格下滑命運。

不具名的IC設計業者透露，旗下不少在大陸晶圓代工廠生產的晶片 ，投片價格已降低，降幅超過一成，預期第4季起相關晶片成本可望降低。

另一家IC設計業者不諱言，業界消息傳很快，大陸晶圓代工廠降價後，台廠也有動作因應，部分製程給予個位數百分比「折讓空間」，藉此降低訂單流向陸廠的風險，此舉等於「變相降價」，但這些都是買賣雙方「私下喬好的約定」，「不會敲鑼打鼓告訴別人」，因為別的客戶若聽到相關訊息，可能誤會是全面降價，引來大肆砍價，所以沒人想承認。

也有IC設計業者坦言，去談降價時，有些晶圓代工廠仍堅守立場，頂多願意鬆口此時加片不用再加價，或是「要降價可以談」，但是前提是要有量。不過問題就在於，以現在的情勢，控制庫存為要，很少人願意追加訂單。

目前IC設計業者正面對下游需求疲軟的挑戰，客戶端會有降價要求，但若上游晶圓代工廠無法降價共體時艱，就會面臨選擇不降價可能損及合作關係，或得犧牲本身利潤來維持客戶關係的情況。

談到IC報價，業界人士說，大尺寸與中尺寸面板驅動IC價格約比去年底小幅減少，至於小尺寸面板驅動IC報價，則已比去年底降低二成以上。觸控與驅動整合IC（TDDI）方面，據了解，有些品項價格降幅已有雙位數百分比，部分降幅還在一成以內，其中以FHD TDDI晶片降幅較大。