中企赴瑞士上市掀風潮 還有十幾家在排隊

三一重工擬發行GDR赴瑞交所境外上市。（新華社）

中國企業境外上市，並沒有因美國打壓中概股而降溫，今年歐洲最重要的國際金融中心瑞士證券 交易所，成中國企業GDR上市主要目的地。21日有國軒高科、22日有科達製造、杉杉股份官宣發行全球存託憑證（GDR）並在瑞交所上市；至少還有欣旺達等十家正排隊下半年赴瑞交所上市。

赴美上市恐此路不通，中國證監會今年擴大了在歐洲的跨境上市計畫，2月宣布「將把現有的滬倫通擴大到瑞士、德國 和深圳的公司。」為的是吸引更多歐洲外資進入中國市場。

在深交所上市的車用燐酸鋰鐵電池大廠國軒高科、上交所上市的建材機械廠科達製造、由服裝領軍企業轉型為新能源產業的杉杉股份，上周爭搶赴瑞士第一大城市蘇黎世，到歐洲金融中心瑞交所插旗。三家公司官宣獲得瑞士證券交易所監管局招股書辦公室批准，待修訂GDR相關規則生效後在瑞士證券交易所上市。

在此之前，中國企業多是借道滬倫通，選擇到倫敦交易所上市，然而今年瑞交所後來居上。網易財經報導，瑞交所CEO迪塞爾霍夫接受陸媒採訪時表示，對於希望在瑞士市場融資的中國企業，瑞交所建立一個專門的GDR上市和交易部門，有助提高這些證券流動性。

中國證監會正籌畫和瑞士納入境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務，「滬（深）瑞通」指日可待。

除了國軒高科、科達製造、杉杉股份三家公司，目前統計還有包括三一重工、樂普醫療、方大炭素、格林美、健康元、欣旺達等都發布公告表示，擬發行GDR赴瑞交所境外上市。

相比之前滬倫通僅局限於上交所的上市企業，今年選擇瑞交所境外GDR發行上市的企業數量明顯增多，且多家來自深交所；此外，與在倫交所發行GDR的A股公司均為國企不同的是，選擇到瑞交所多為民營企業。

中企積極搶赴瑞士上市，華鑫證券認為，GDR是外資流入A股新管道，透過發行GDR可募集境外資金，GDR的發行代表著境外投資 者對中國企業認可。廣發證券認為，發行GDR從英國拓展至瑞士、德國，傳遞了重要市場信號，GDR發行將為公司搭建海外資本平台，提高知名度。