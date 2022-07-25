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拚動力電池之都 中國地方掀爭奪戰

記者葉文義／綜合報導

中國新能源汽車市爆發，各地掀起動力電池城市爭奪戰，在剛剛閉幕的2022世界動力電池大會，四川宜賓簽約動力電池和新能源汽車配套項目48個，涵蓋正極材料項目、負極材料、隔膜、電解液、銅（鋁）箔、結構件、電池回收利用等領域，簽約總金額人民幣962億元（約142.5億美元），為宜賓打造「動力電池之都」再添新動力。

該大會也是全球首個世界級動力電池行業大會，齊聚全球電池產業龍頭企業、專家，展覽會上近300家企業將電池的原材料，成品電池以及配套的電動汽車、充電樁、換電站一一展出，全面展示動力電池全產業鏈上下游先進技術和產品。

中國動力電池產業將迎來黃金發展期，資料顯示，上半年中國動力電池裝車量累計110.1GWh（GWh=10億瓦小時），年增109.8％。中國汽車動力電池產業創新聯盟預測，2022年中國新能源汽車動力電池需求達282.4GWh，年增約82.8％。

一場城市間的動力電池爭奪戰正在打響，例如，江西宜春憑藉豐富鋰礦資源打出「亞洲鋰都」口號，加快構建「鋰電資源－鋰電材料－動力電池－電動汽車」新能源全綠色產業發展體系；福建寧德坐擁寧德時代大本營，提出打造「世界鋰電之都」。提出建設「動力電池之都」的四川宜賓也不甘落後。

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