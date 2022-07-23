人民幣維穩 中國外匯局定調「逢低購匯、逢高結匯」

下半年人民幣匯率 怎麼走？中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英指出，在國際通膨擴大而Fed將持續大幅收緊貨幣 政策背景下，下半年人民幣匯率將遵循「逢低購匯、逢高結匯」的理性交易模式，保持彈性和雙向浮動。強調會在合理均衡水平上保持基本穩定。

今年以來美國聯準會 兩度大幅升息，國際外匯市場美元走強，上半年人民幣對美元貶值5.8%。王春英指出，非美貨幣走弱，但相較歐元、英鎊和日圓兌美元的貶值幅度在10%-17%之間，人民幣幣值的穩定性比較強。

人民幣對美元中間價22日報6.7522，上調98點。而人民幣在岸價收報6.7657，貶值23點。

不過，王春英坦承人民幣短期內難以避免會有一定波動，她22日出席國新辦記者會，針對下半年人民幣匯率前景時說，「受外匯供求等多重因素的影響，人民幣的走勢可能在短期內有一定波動，可能有上升、有下降。」但強調總體基本穩定。

王春英表示，從匯率預期來看，外匯遠期和期權相關指標顯示，人民幣匯率沒有明顯的升值和貶值預期，市場主體總體保持理性有序的交易模式。從最近的表現來看，雖然美元進一步走強，但是隨著中國經濟站穩回升，人民幣匯率7月以來在多邊匯率實際上是穩中有升。

中國人民大學經濟學院副院長、國家發展與戰略研究院研究員王晉斌進一步解讀，雖然人民幣對美元金融匯率趨勢是貶值，但人民幣金融匯率與貿易匯率出現了背離。

因為非美元如歐元、日圓、英鎊等貨幣貶值幅度甚於人民幣，因此人民幣兌美元貶值，並沒有導致人民幣一籃子貨幣匯率（貿易匯率）貶值，反而出現了升值。

王晉斌指出，看待人民幣金融匯率和貿易匯率之間的背離就會發現，保持物價穩定是今年下半年中國經濟工作的基礎。只有物價穩定，人民幣貶值才能成為出口的有利因素。