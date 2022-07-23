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台失業率3.74%近8個月新高 44萬人沒工作

記者陳姿穎／綜合報導
台灣主計總處22日公布6月失業率為3.74%，為近八個月新高，較5月上升0.06個百分點。（本報資料照片）
台灣主計總處22日公布6月失業率為3.74%，為近八個月新高，較5月上升0.06個百分點。（本報資料照片）

台灣主計總處22日公布6月失業率為3.74%，為近八個月新高，較5月上升0.06個百分點；不過，經季節調整後失業率為3.73%與上月持平。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，6月失業率受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，不過疫情影響因素仍然存在。

主計總處統計，6月失業人數為44.2萬人，月增8000人、增幅1.87%；而上半年失業率為3.66%，較去年同期下降0.27個百分點，失業人數平均為43.4萬人，較去年同期減少3.5萬人、減幅7.44%。

主計總處表示，因受到畢業季影響，6月初次尋職失業者增加7000人，而每年6至8月的失業率都呈現季節性的上升。

對於7、8月失業率的預估，陳惠欣說，根據近五年資料觀察，每年8月對5月的失業率都會增加0.13至0.15個百分點，因此排除畢業季因素，疫情影響看起來是持平。

陳惠欣表示，從失業狀況中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，和周工時未達35小時者這兩數據分析，前者光是6月就增加3000人，而後者的低工時人數從2019年來大致都在18-22萬人，直到今年4月因台灣疫情爆發，受影響人數增加到23.4萬人、5月為29.6萬人，6月雖緩減為29.3萬，但仍比疫情前的失業人數來得多，所以疫情影響因素仍未消失。

教育程度別觀察，大學程度者失業率5.34%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度者分別為3.42%及 2.81%。

從年齡層觀察，15-19歲者失業率9.29%，20-24歲者12.41%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，導致失業率較高；25-29歲者失業率為6.15%，30-34歲者降至3.84%。

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