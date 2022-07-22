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斯里蘭卡破產 台灣金融業曝險近億美元

記者廖珮君／綜合報導
斯里蘭卡宣布破產，台灣金管會統計，金融業斯里蘭卡曝險新台幣30億元。（本報系資料照片）
斯里蘭卡宣布破產，台灣金管會統計，金融業斯里蘭卡曝險新台幣30億元。（本報系資料照片）

斯里蘭卡7月6日宣布破產，台灣金融業是否受影響？據台灣金管會到6月底統計，包括十家銀行及國人投資斯里蘭卡境內外基金，合計共曝險新台幣30億元（約9945萬美元），已較去年同期腰斬，其中十家銀行曝險新台幣3.5億元（約1160萬美元），已提列400萬元（約13.2萬美元）呆帳準備。

據金管會掌握，僅銀行和台灣境內外基金有斯里蘭卡相關曝險，券商期貨業和最愛投資新興市場國家的保險業，均全身而退。

銀行局副局長童政彰21日說，6月底共有十家銀行有對斯里蘭卡做授信新台幣3.5億元（約1160萬美元）、年減44.68%，其中對當地企業授信新台幣2.9億（約961萬美元）元、對金融機構授信新台幣0.6億元（約198萬美元），對政府機構則未辦理授信，目前也已提列新台幣400萬元（約13.2萬美元）呆帳準備金。

國內外基金部分，台灣持有斯里蘭卡的境內外基金，6月底境內基金曝險部位是新台幣1.1億元（約364萬美元）、境外基金新台幣25.3億元（約8387萬美元），合計新台幣26.4億元（約8751萬美元），年減56.7%。

合計十家銀行和國人投資境內外基金曝險新台幣30億元，較去年同期新台幣67.6億元（約2.2億美元），年減了55.6%，腰斬了一半可能是因跌價損失、或是台灣對新興市場投資熱潮已降溫。

因國際原物料攀升導致進口壓力遽增，斯里蘭卡爆發糧食危機、原物料短缺，導致4月以來民眾發起多次抗議，在經濟崩潰及外債違約下，斯里蘭卡於6日宣布破產，成為美國大動作升息及高通膨下首個破產的國家。

目前金管會對銀行、保險業和券商的海外投資都有規定相關風險控管措施。保險局副局長張玉煇說，如保險業對國外投資的投資項目有訂限額、須符合一定信評、分級管理及投資後風險控管，保險局已督促產壽險公會提醒業者注意相關風險，並做總投資了解，金管會也會觀察國內外市場波動對保險業影響，督導保險業強化風控和因應措施。

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