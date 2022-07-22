中國石墨電極系統 歐洲停止反補貼調查

據中國貿易救濟信息網21日消息，歐盟 決定終止對原產於中國的石墨電極系統（Graphite Electrode Systems）的反補貼調查。措施自公告發布次日起生效。石墨電極棒是鋼鐵業電爐煉鋼重要原料，全球供應來源主要有中國、印度 、日本等地。其中中國供應比重遠超過五成。

石墨電極主要應用在電爐煉鋼，煉鋼用石墨電極約占石墨電極總用量的70%至80％。同時也用於礦熱電爐、電阻爐等。

此外，石墨電極毛坯也用於加工成熱壓鑄模等，比如在石英玻璃行業也有使用。如果將該產業再往下游延伸，包括太陽能、燃料電池與衛星等相關產品都有應用。預計歐盟的終止調查將對中國鋼鐵龍頭寶鋼帶來利多。

此前，歐委會在去年10月4日接獲境內產業提出申請，並依其所提供證據，於同年11月18日歐盟第C466號公報公告對自中國進口之特定石墨電極棒組啟動反補貼調查。

除了反補貼外，中國石墨電極也是反傾銷調查的常客。歐盟今年4月7日便發布公告，裁定原產於中國的石墨電極系統具備反傾銷事實，並決定自公告次日起對涉案產品徵收23.0%到74.9%的反傾銷稅。

據光大證券 先前分析，近年來海外對中國石墨電極出口反傾銷調查不斷，原因在於中國石墨電極價格低廉且品質逐步上升，出口量也隨之逐年提升。該單位預計，2025年中國石墨電極出口量有望達到49.85萬噸，較2021年增長17%。

此外，據百川盈孚數據顯示，2021年中國石墨電極產能為175.9萬噸。出口量為42.62萬噸，年增率為27%，創近五年同期最高水平。