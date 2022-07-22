我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

百度六代無人車 明年上路

記者林宸誼／綜合報導
百度發布六代無人車Apollo RT6，將於明年在蘿蔔快跑上投入使用。(路透)
百度發布六代無人車Apollo RT6，將於明年在蘿蔔快跑上投入使用。(路透)

中國科技巨頭百度，21日發布第六代量產無人車Apollo RT6，該車具備城市複雜道路的無人駕駛能力，成本為人民幣25萬元（約3.7萬美元），將於2023年在蘿蔔快跑上投入使用。

香港信報報導，百度董事長李彥宏表示，百度把自動駕駛汽車的成本，降低至業界的十分之一，相當於一輛普通新能源汽車的價格，無人駕駛汽車成本的大幅下降，以至於集團可以部署上萬輛車在全中國各地，未來叫無人車，要比現在叫車便宜一半。

Apollo RT6搭載百度最新一代無人駕駛系統，全車38個傳感器實現遠中近三重檢測能力全覆蓋，具有更精準感知能力。

百度於2013年開始在自動駕駛方面布局，2017年推出自動駕駛開放平台阿波羅（Apollo），致力於在自動駕駛、智能汽車、智能交通三大領域提供解決方案。

百度在這一領域的競爭對手，包括由豐田汽車投資支持的小馬智行，和由廣汽集團投資支持的文遠知行。

截至目前為止，百度共推出六代無人車，測試總里程超過3200萬公里。

百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳等超大城市實現自動駕駛出行服務，訂單量超100萬。

不過有趣的是，騰訊微信視頻號一度中斷百度大會直播，包括不少自媒體視頻號等帳號都受到影響，微信公關總監張軍則在朋友圈表示，百度世界大會這類大型直播要提前報備，而且掛「央視」標誌需要有明確授權，隨後騰訊微信平台恢復了百度官方視頻號的大會直播。

百度 汽車 微信

上一則

TikTok、蘋果競爭 拉低社媒營收

下一則

滙豐旗下中國券商 員工成立共產黨支部

延伸閱讀

劉樂妍登陸發展碰壁 路邊哭喊直播沒人看

劉樂妍登陸發展碰壁 路邊哭喊直播沒人看
百度熱浪來襲 紐約延長泳池開放時間、啟用避暑中心

百度熱浪來襲 紐約延長泳池開放時間、啟用避暑中心
百度熱浪來襲 紐約延長泳池時間、啟用避暑中心

百度熱浪來襲 紐約延長泳池時間、啟用避暑中心
字節跳動研發晶片 大舉招聘工程師

字節跳動研發晶片 大舉招聘工程師

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌