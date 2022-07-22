百度六代無人車 明年上路

百度發布六代無人車Apollo RT6，將於明年在蘿蔔快跑上投入使用。(路透)

中國科技巨頭百度 ，21日發布第六代量產無人車Apollo RT6，該車具備城市複雜道路的無人駕駛能力，成本為人民幣25萬元（約3.7萬美元），將於2023年在蘿蔔快跑上投入使用。

香港信報報導，百度董事長李彥宏表示，百度把自動駕駛汽車 的成本，降低至業界的十分之一，相當於一輛普通新能源汽車的價格，無人駕駛汽車成本的大幅下降，以至於集團可以部署上萬輛車在全中國各地，未來叫無人車，要比現在叫車便宜一半。

Apollo RT6搭載百度最新一代無人駕駛系統，全車38個傳感器實現遠中近三重檢測能力全覆蓋，具有更精準感知能力。

百度於2013年開始在自動駕駛方面布局，2017年推出自動駕駛開放平台阿波羅（Apollo），致力於在自動駕駛、智能汽車、智能交通三大領域提供解決方案。

百度在這一領域的競爭對手，包括由豐田汽車投資支持的小馬智行，和由廣汽集團投資支持的文遠知行。

截至目前為止，百度共推出六代無人車，測試總里程超過3200萬公里。

百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳等超大城市實現自動駕駛出行服務，訂單量超100萬。

不過有趣的是，騰訊微信 視頻號一度中斷百度大會直播，包括不少自媒體視頻號等帳號都受到影響，微信公關總監張軍則在朋友圈表示，百度世界大會這類大型直播要提前報備，而且掛「央視」標誌需要有明確授權，隨後騰訊微信平台恢復了百度官方視頻號的大會直播。