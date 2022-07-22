滙豐旗下中國券商 員工成立共產黨支部
滙豐控股證實旗下中國合資券商滙豐前海證券員工已成立中國共產黨支部。這是外資銀行中的首例。或將使其他同行，包括台資銀行也將面臨壓力。
路透報導，黨組織在外資金融機構中尚未廣泛實行。目前外資銀行中，只有匯豐如此做，但該行的黨委不會如中國大陸國有企業的黨委般發揮管理作用。
另據金融時報援引消息人士說法，匯豐前海證券成立黨支部一舉，是匯豐銀行將其在這家合資企業中股份占比自4月的51%提高到90%後所為。
滙控則表示，企業設有黨支部很常見，只要有三名員工就可以成立。此外，黨支部對業務沒有影響，在日常活動中也沒有正式作用。管理層沒有參與建立員工成立黨支部的過程。滙控未詳細說明隸屬黨支部的員工人數，但表示公司沒有追蹤員工的政治活動。
台灣陸委會主委邱垂正說，就他所知，雖然企業赴陸上市能取得相對多資金，但有些台企會對成立黨支部感到擔心，因為黨支部與董事會間的關係一直不清楚。他表示，針對具體問題，陸委會須會同主管機關了解後再行詳細回覆。
凱博聯合會計師事務所梁祥賢則認為，台資銀行或企業成立黨支部比較是「入鄉隨俗」，因為中國大陸制度與台灣、甚至西方的體制不同，因此外資銀行落地通常會尊重當地法令。他說，通俗地理解，黨支部或類似於組織企業工會或職工代表一樣。
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