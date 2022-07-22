滙豐旗下中國券商 員工成立共產黨支部

滙豐控股證實旗下中國合資券商滙豐前海證券 員工已成立中國共產黨 支部。這是外資銀行中的首例。或將使其他同行，包括台資銀行也將面臨壓力。

路透報導，黨組織在外資金融機構中尚未廣泛實行。目前外資銀行中，只有匯豐 如此做，但該行的黨委不會如中國大陸國有企業的黨委般發揮管理作用。

另據金融時報援引消息人士說法，匯豐前海證券成立黨支部一舉，是匯豐銀行將其在這家合資企業中股份占比自4月的51%提高到90%後所為。

滙控則表示，企業設有黨支部很常見，只要有三名員工就可以成立。此外，黨支部對業務沒有影響，在日常活動中也沒有正式作用。管理層沒有參與建立員工成立黨支部的過程。滙控未詳細說明隸屬黨支部的員工人數，但表示公司沒有追蹤員工的政治活動。

台灣陸委會主委邱垂正說，就他所知，雖然企業赴陸上市能取得相對多資金，但有些台企會對成立黨支部感到擔心，因為黨支部與董事會間的關係一直不清楚。他表示，針對具體問題，陸委會須會同主管機關了解後再行詳細回覆。

凱博聯合會計師事務所梁祥賢則認為，台資銀行或企業成立黨支部比較是「入鄉隨俗」，因為中國大陸制度與台灣、甚至西方的體制不同，因此外資銀行落地通常會尊重當地法令。他說，通俗地理解，黨支部或類似於組織企業工會或職工代表一樣。