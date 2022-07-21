中國28省去年平均工資10.68萬人民幣

中國28省去年平均工資47萬，私營單位平均工資略低。圖為山西太原，消費者在商場選購商品。（中通社）

據中新經緯不完全統計，除上海、湖北、西藏外，28省份已披露2021年城鎮單位就業 人員年平均工資，2021年「全國平均線」、城鎮非私營單位就業人員年平均工資為人民幣10.68萬元（約1.58萬美元）。其中不論非私營還私營，北京 年平均工資皆暫居首位。

從省份來看，北京、天津、浙江、廣東、江蘇、青海等六省份平均工資超過全國。此外，寧夏、重慶兩省城鎮非私營單位就業人員年均工資也跨過人民幣10萬元關口，分別為10.52萬元、10.16萬元。

年平均工資排名暫居首位是北京，北京城鎮非私營單位就業人員（包括在職員工、派遣人員及其他就業人員之和）年平均工資暫居第一，達人民幣19.46萬元。其中金融業、訊息傳輸與技術服務與體育娛樂業分居工資前三名，年平均工資分別為39.54萬元、29.18萬元與22.70萬元。

對比非私營，中國私營單位平均工資略低。北京、廣東、浙江、江蘇、天津、福建、海南等七省就業人員2021年平均工資超人民幣6萬元，即月均工資超人民幣5000元。

北京城鎮私營單位從業人員年平均工資約人民幣10萬元暫居第一，平均月薪為人民幣8,334元；其次為廣東，年平均工資7.32萬元。