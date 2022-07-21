我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

中國28省去年平均工資10.68萬人民幣

記者黃雅慧／綜合報導
中國28省去年平均工資47萬，私營單位平均工資略低。圖為山西太原，消費者在商場選購商品。（中通社）
中國28省去年平均工資47萬，私營單位平均工資略低。圖為山西太原，消費者在商場選購商品。（中通社）

據中新經緯不完全統計，除上海、湖北、西藏外，28省份已披露2021年城鎮單位就業人員年平均工資，2021年「全國平均線」、城鎮非私營單位就業人員年平均工資為人民幣10.68萬元（約1.58萬美元）。其中不論非私營還私營，北京年平均工資皆暫居首位。

從省份來看，北京、天津、浙江、廣東、江蘇、青海等六省份平均工資超過全國。此外，寧夏、重慶兩省城鎮非私營單位就業人員年均工資也跨過人民幣10萬元關口，分別為10.52萬元、10.16萬元。

年平均工資排名暫居首位是北京，北京城鎮非私營單位就業人員（包括在職員工、派遣人員及其他就業人員之和）年平均工資暫居第一，達人民幣19.46萬元。其中金融業、訊息傳輸與技術服務與體育娛樂業分居工資前三名，年平均工資分別為39.54萬元、29.18萬元與22.70萬元。

對比非私營，中國私營單位平均工資略低。北京、廣東、浙江、江蘇、天津、福建、海南等七省就業人員2021年平均工資超人民幣6萬元，即月均工資超人民幣5000元。

北京城鎮私營單位從業人員年平均工資約人民幣10萬元暫居第一，平均月薪為人民幣8,334元；其次為廣東，年平均工資7.32萬元。

北京 就業

上一則

RCEP出口 中企半年省關稅7.1億人民幣

下一則

台幣實質匯率指數連二漲 創四個月新高

延伸閱讀

呼籲北京避戰 陸軍太平洋司令：挑釁行動無濟於事

呼籲北京避戰 陸軍太平洋司令：挑釁行動無濟於事
波洛西傳下月訪台 白宮關切 北京強烈反對

波洛西傳下月訪台 白宮關切 北京強烈反對
失業、工資低、房租暴漲 加劇灣區遊民危機

失業、工資低、房租暴漲 加劇灣區遊民危機
廣東上半年GDP近6兆人民幣 成長2%

廣東上半年GDP近6兆人民幣 成長2%

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查