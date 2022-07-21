台幣實質匯率指數連二漲 創四個月新高

6月新台幣實質匯率指數連二個月上漲至110.53，創四個月新高。（本報資料照片）

國際清算銀行（BIS）20日公布最新統計，6月新台幣實質匯率指數 連二個月上漲至110.53，創四個月新高，超前台灣主要貿易對手國貨幣 韓元的102.04，台韓實質匯率指數間的差距進一步擴大至8.49，為五個月最大，不利台灣出口競爭力。

台股20日開高，盤中一度大漲逾200點，但受到賣壓出籠影響，終場僅小漲39.14點，收在1萬4733.22點。相較於台股戲劇化演出，匯市表現相對淡定，終場小升0.6分，以29.896元作收，連三日走升，總成交量縮至10.09億美元。

今年來，美國聯準會猛烈升息，非美貨幣對美元走勢全盤皆墨，不過相較於其他亞洲國家，台灣經濟基本面較佳、出口訂單暢旺，出口商美元賣壓出籠，對新台幣匯率形成有力支撐，使新台幣匯率比韓元更為抗跌。

BIS數據顯示，6月新台幣實質有效匯率指數上漲至110.53，連兩升並創3月以來的四個月新高；至於韓元，6月實質匯率指數下滑0.38至102.04，終止連兩升。因此，新台幣與韓元間的匯率指數差距擴大至8.49，為今年2月來新高。

中央銀行指出，名目有效匯率指數（NEER）是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

相較於名目匯率指數，實質有效匯率指數（REER）進一步納入物價變數，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強，原因包括新台幣對外價值上升及本國物價相對上升。

央行統計顯示，今年以來，截至20日為止，美元指數累計上漲11.46%，主要亞幣裡，星元、人民幣分別貶值2.86%與5.53%較為抗跌，韓元與日圓分別重挫9.45%與16.67%。

新台幣今年兌美元匯率累計貶值7.38%，在主要亞幣中仍相對穩定。

央行屢次對外強調，新台幣的升貶是雙面刃，例如貶值有利於出口商，不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商。央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。