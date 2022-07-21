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中國各省CPI漲 上海漲幅獨降 統計局：滬受疫情管控影響

記者黃雅慧／綜合報導
中國31省分中，有30個省分6月CPI年增率均為上漲，唯獨上海漲幅回落。（Ingimage）
中國31省分中，有30個省分6月CPI年增率均為上漲，唯獨上海漲幅回落。（Ingimage）

中國國家統計局近期公布31省分6月消費者物價指數（CPI），全國6月CPI年漲2.5%，創2020年8月以來新高。廣東最高年漲3.1%，新疆最低年漲1.7%。中國31省分中，有30個省分6月CPI年增率均為上漲，唯獨上海漲幅回落。機構分析認為，下半年部分月份CPI年增幅進入「3時代」已成共識。

值得注意的是，上海4、5月年漲幅分別擴大至4.3%和4.6%，但6月受疫情影響減弱，漲幅回落至2.9%。對於上海CPI走勢，上海統計局表示，疫情影響導致短期供需失衡，食品價格走高，帶動3月CPI年增2.2%。隨著全區靜態管控，各種食品價格近一步走高，使得4、5月CPI年漲幅擴大。但6月又受到疫情影響而回落。

對於6月CPI年增率上行，平安證券首席經濟學家鐘正生團隊分析，原因在於豬肉、食用油價格繼續上漲，加上能源相關分項繼續走高，對CPI的拉動較強。此外，服務價格表現強於季節性，也助推了核心CPI的漲幅。

展望未來，國盛宏觀熊園團隊預計，CPI年增率可能震盪上行，全年中樞可能升至2.4%左右，高點可能突破3%、甚至觸及3.5%。

國金宏觀趙偉團隊研報指出，隨著豬周期啓動，在成本傳導推動下，CPI可能第3季加速抬升，高點或落在3%左右、甚至可能更高。東北證券分析，如果豬價持續走高，則第3、4季CPI將較上半年有明顯抬升，預計9月與12月單月CPI「破3」機率高。但如果豬價後續仍有反覆，則豬價對 CPI影響較為可控，9月CPI「破3」，但其餘月份CPI較為穩定。

此前，中國發改委價格司司長萬勁松曾在14日記者會稱，中國有底氣、有信心、有能力繼續保持物價運行在合理區間，全3%左右的CPI預期目標可以實現。

疫情 證券 油價

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