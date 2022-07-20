中國持有美債 跌破1兆美元 餘額近12年來最少

中國美債持有餘額跌至9808億美元，較前月下降226億美元，在各國中拋售最多。（本報資料照片）

中國再度拋售美國國債 。美國財政部美東時間18日公布5月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國美債持有餘額跌至9808億美元，較前月下降226億美元，在各國中拋售最多，且連續減持六個月共1000億美元，也是自2010年5月以來持有餘額首度跌破1兆美元。

外界關注，中國持有美國國債跌至2010年中以來近12年來最少，凸顯全球「去美元化」趨勢。根據金融博客平台ZeroHedge統計，全球美債儲備近兩年來持續下滑，到今年6月已跌至2020年10月後最低水準。與此同時，全球黃金儲備則在節節攀升。

不僅中國，美國第一大債主日本5月末美債餘額也下降近60億美元至1兆2128億美元，連三個月減持，持有餘額來到2020年來新低，較去年同期下降534億美元。

美國前兩大債主日本、中國持續減持美債，有評論稱，日圓對美元一再貶值可能促使日本投資 者為外匯套利拋售美國資產，中國減持源於試圖讓國外債券投資組合多元化。

美聯準會（Fed）持續升息 削弱美債吸引力。美國通膨高漲，美聯準會下周預期又將升息至少3碼，此前市場擔憂升息更激進，美債殖利率隨即攀升，意味美債價格下跌，減持主要為避免繼續下跌風險。

值得注意的是，在美國國債持有者中，央行和主權財富基金這類海外官方機構5月拋售341億美元，刷新2020年3月爆發新冠疫情以來最大月度拋售規模。5月海外私人投資者買入美債達到1339.4億美元，創單月最高紀錄。

美債第三大持有的英國5月所持美債較4月增加213億美元，增至6340億美元，脫離4月所創半年來低谷；持有排名第四的瑞士5月在各國家地區中增持最多，增持225億至1941億美元。總體而言，外國持有美國國債從4月的7.455兆美元下滑至5月的7.421兆美元，為2021年5月以來最低水準。