我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

中國持有美債 跌破1兆美元 餘額近12年來最少

記者葉文義／綜合報導
中國美債持有餘額跌至9808億美元，較前月下降226億美元，在各國中拋售最多。（本報資料照片）
中國美債持有餘額跌至9808億美元，較前月下降226億美元，在各國中拋售最多。（本報資料照片）

中國再度拋售美國國債。美國財政部美東時間18日公布5月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國美債持有餘額跌至9808億美元，較前月下降226億美元，在各國中拋售最多，且連續減持六個月共1000億美元，也是自2010年5月以來持有餘額首度跌破1兆美元。

外界關注，中國持有美國國債跌至2010年中以來近12年來最少，凸顯全球「去美元化」趨勢。根據金融博客平台ZeroHedge統計，全球美債儲備近兩年來持續下滑，到今年6月已跌至2020年10月後最低水準。與此同時，全球黃金儲備則在節節攀升。

不僅中國，美國第一大債主日本5月末美債餘額也下降近60億美元至1兆2128億美元，連三個月減持，持有餘額來到2020年來新低，較去年同期下降534億美元。

美國前兩大債主日本、中國持續減持美債，有評論稱，日圓對美元一再貶值可能促使日本投資者為外匯套利拋售美國資產，中國減持源於試圖讓國外債券投資組合多元化。

美聯準會（Fed）持續升息削弱美債吸引力。美國通膨高漲，美聯準會下周預期又將升息至少3碼，此前市場擔憂升息更激進，美債殖利率隨即攀升，意味美債價格下跌，減持主要為避免繼續下跌風險。

值得注意的是，在美國國債持有者中，央行和主權財富基金這類海外官方機構5月拋售341億美元，刷新2020年3月爆發新冠疫情以來最大月度拋售規模。5月海外私人投資者買入美債達到1339.4億美元，創單月最高紀錄。

美債第三大持有的英國5月所持美債較4月增加213億美元，增至6340億美元，脫離4月所創半年來低谷；持有排名第四的瑞士5月在各國家地區中增持最多，增持225億至1941億美元。總體而言，外國持有美國國債從4月的7.455兆美元下滑至5月的7.421兆美元，為2021年5月以來最低水準。

國債 投資 升息

上一則

房市降溫 美新屋開工數減

延伸閱讀

美國列中國為「非法拘禁」國家 中使館反駁：美國才是

美國列中國為「非法拘禁」國家 中使館反駁：美國才是
評／波洛西傳訪台 美繼續「切香腸」考驗中國戰略定力

評／波洛西傳訪台 美繼續「切香腸」考驗中國戰略定力
烏第一夫人訪問白宮 拜登夫婦獻花+擁抱熱情迎接

烏第一夫人訪問白宮 拜登夫婦獻花+擁抱熱情迎接
環球時報：波洛西若訪台 將是美國對中國最惡劣挑釁

環球時報：波洛西若訪台 將是美國對中國最惡劣挑釁

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄