中國工業增加值 V形反彈

中國今年上半年規模以上工業增加值年增3.4%，呈現V字形態勢。（新華社）

中國工業和信息化部19日發布，今年上半年規模以上工業增加值年增3.4%。從4月下滑至負2.9%後，5月轉負為正增長0.7%，6月加快回升至3.9%，走出V字形態勢。

第一財經日報報導，工信部新聞發言人、總工程師田玉龍指出，上半年製造業GDP占比大幅提升。上半年規模以上製造業增加值年增長2.8%，製造業增加值占GDP的比重達28.8%，比2021年提高1.4個百分點。

出口帶動作用也在持續增強。數據顯示，前六月工業企業出口交貨值增長10.8%，其中，4月下降1.9%之後，5、6月分別增長11.1%和15.1%。

製造業投資 保持較高增幅。製造業投資同比增長10.4%，其中二季度製造業投資增長7.4%，高出固定資產投資增幅3.2個百分點。

田玉龍提到，產業鏈、供應鏈 是工業經濟的命脈，新一輪疫情 爆發後，產業鏈、供應鏈暢通受到較大影響，上半年工信部聚焦重點區域、重點行業、重點企業和重點民生，圍繞防疫醫療物資、戰略性產業關鍵物資等第一時間在全國建立實施企業「白名單」制度。

實施跨部門、跨地區的聯動協調，透過推動鏈上關鍵節點企業復工復產，以點帶鏈、以鏈帶面促進工業經濟平穩運行，全系統解決超過5.4萬個問題，取得顯著成效。

田玉龍表示，目前包括2.25萬家部省「白名單」企業在內的全中國規模以上工業企業均已實現平穩生產，有力支撐了工業經濟穩定增長。

高技術製造業是製造業高質量發展的重要引擎，新興產業成為推動轉型升級、增強產業韌性的重要新動能，田玉龍指出，上半年高技術製造業增加值年增9.6%，展現出較強的發展韌性。

為推動高技術製造業發展，工信部大力培育先進製造業集群，加快新型顯示、智能光伏、新材料等新興產業發展﹔組織製造業數字化轉型三年行動計畫，實施智能製造工程，加快推進重大裝備產業鏈供應鏈建設。