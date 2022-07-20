廣東上半年GDP近6兆人民幣 成長2%

今年上半年，廣東GDP達5.95兆元人民幣，同比增2.0%。圖為廣東東莞濱海灣大橋通車。（新華社）

根據廣東省統計局18日發布的2022年上半年廣東經濟數據顯示，上半年廣東地區生產總值（GDP）為人民幣5兆9518.40億元（約8866億美元），同比增長2.0%。

中新社報導，其中，第一產業增加值人民幣2166.01億元（約322.6億美元），增長5.9%；第二產業增加值人民幣2兆4183.37億元（約3602億美元），增長2.9%；第三產業增加值人民幣3兆3169.02億元（約4940億美元），增長1.1%。

該局稱，上半年，複雜嚴峻的國際環境和國內疫情 超預期因素對廣東經濟帶來嚴重衝擊，廣東積極應對，有效實施穩經濟一籃子政策措施，經濟運行企穩回升。 數據顯示，廣東主要經濟指標實現正增長。其中規模以上工業增加值同比增長3.5%，固定資產投資 同比增長1.0%，社會消費品零售總額人民幣2.17兆元（約3232億美元），同比增長0.9%，貨物進出口總額人民幣3.91兆元（約5824億美元），同比增長2.8%。

製造業支撐作用明顯。支柱產業中，隨產業鏈供應鏈穩步恢復，電腦科技、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業增長較快。新動能發展勢頭較好，高技術製造業增加值增長6.4%，占規模以上工業增加值比重29.0%，其中，居家辦公設備需求較大帶動電腦及辦公設備製造業增長27.3%。防疫檢測 需求推動生物醫藥及高性能醫療器械增長16.6%。

新業態持續活躍，數位化、網路化向更多服務業場景延伸，資訊傳輸、軟體和信息技術服務業增長8.7%。新的發展動力不斷積蓄，資訊傳輸、軟體和信息技術服務業投資增長31.4%，高技術製造業投資增長38.8%。此外，居民收入穩定增長，為消費復甦提供基礎，社會消費品零售總額人民幣2.17兆元（約3232億美元），同比增長0.9%。

廣東省統計局表示，總體來看，上半年，廣東持續加大穩經濟工作力度，主要經濟指標在二季度有所改善。但也要看到，當前廣東經濟增長面臨的三重壓力（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）猶存，經濟持續恢復發展的基礎還不牢固。下階段，要牢牢把握三季度關鍵期，聚焦重點領域和關鍵環節，推動政策加速見效，穩定市場主體預期，以更大努力確保經濟運行在合理區間。