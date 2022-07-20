中國新能源車產銷規模 上半年創新高

中國大陸新能源汽車產銷今年上半年分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。圖為蔚來汽車創始人李斌。（微博照片）

中國新能源汽車 產銷今年上半年分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，規模創新高，市場滲透率達到21.6%。但中國主要的國產新能源汽車仍在虧損狀態。

中新社報導，19日舉行的國新辦記者會上，中國工信部發言人、總工程師田玉龍介紹上述情況。他說，「上半年中國新能源汽車實現平穩快速發展，在全球也引人注目。」

田玉龍指出，中國的新能源汽車技術創新也取得一些新的突破：新研製的雷達、國產晶片 、車載基礎計算平台都實現了裝車應用；量產的三元電池單體能量密度達到了全球最高的300瓦時/公斤，無鈷電池達到了240瓦時/公斤，「這些指標非常亮眼」；半固態電池接近量產狀態，中國新能源汽車動力電池方面的產業競爭力非常強。

田玉龍介紹，中國新能源車的配套體系也在加快完善。上半年新增建設充換電設施130萬台，同比增長了3.8倍，其中，私人樁92萬個，公共樁38萬個。另外，目前已經累計建成1萬多個動力電池回收服務點，基本實現退役電池就近回收，方便了用戶。

田玉龍說，下一步，將不斷完善新能源汽車的安全技術標準，完善動力電池有關性能水平，包括失控報警、安全防護、低溫 適應性等性能水平，讓消費者放心購買、安心使用。對於購置稅的免徵問題，相關部門正在加緊研究，儘快推出結果。