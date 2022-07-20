中國爛尾樓風暴 台資銀行全身而退

金融三業加計國人境內外基金曝險大降，這次大陸爛尾樓風暴，台資銀行全身而退。（路透）【作者：許崇萱，日期：2022-07-20，數位典藏序號：20220719232931026】

受疫情和貿易戰衝擊，中國大陸近兩年經濟情勢驟變，銀行、保險 、券商及國人基金投資 大縮手。據台灣金管會統計到5月底，金融三業加計台灣人境內外基金對大陸曝險總額降到新台幣1兆8380.3億元（約609億美元），跌破新台幣2兆元大關，一年大減新台幣5447.4億元（約180.5億美元）、年減幅達22.8%。

尤其大陸今年多處建商因積欠工程款停工，導致房貸戶拒繳房貸引發「爛尾樓」風暴，點燃房市和金融危機，市場擔心是否燒到台灣。台灣銀行局副局長林志吉19日說，據調查，國銀在大陸分、子行都沒有爛尾樓的授信曝險，等於這次大陸爛尾樓風暴，台資銀行全身而退。

據金管會到5月底統計，共14家國銀在大陸設25家分行、八家支行和五家子行，五家子行包括國泰上海子行、玉山深圳子行、永豐南京子行、彰銀南京子行和富邦華一銀行。

林志吉昨日說，因應大陸政經情勢，已要求各銀行做三大措施，一、提高對陸正常放款備抵呆帳到1.5%，二、需做授信限額管理，對風險升高或曝險額達預警門檻的國家或地區要控管授信，三、對大陸需建立高風險產業、政經風險評估機制，對大陸加強監管行業也要納入加強控管。

據金管會到5月底統計，國銀對大陸曝險已降到新台幣1兆2318億元（約408億美元），下探有該統計以來（2013年）來最低點，年減16.9%。

保險業對陸曝險，5月底也降到新台幣2096億元（約69.4億美元）、年減34%，保險局副局長林志憲說，壽險 業對陸曝險減幅達34.7%，有兩大原因，一是壽險業減持對陸投資部位或投資部位反映評價減損，二是壽險業對陸參股部位降低，是因被投資公司股權帳面金額減損所致。

券商期貨和投信顧對陸曝險，6月底降到新台幣104.1億元（約3.4億美元）、年減44.1%，證期局副局長張子敏說，其中以券商自營部位對陸投資大減65.6%最大，主因大陸降息、券商不看好短債，減持債券所致。券商自營6月曝險降到新台幣42.4億元（約1.4億美元）。

至於台灣投資大陸境內外基金部位也降到新台幣3862.1億元（約127.9億美元），年減31.3%，又以台灣投資大陸境外基金減少近38%最大，顯示台灣對大陸市場投資也保守以待。