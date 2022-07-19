台灣量販超市本土雙強 統一吃下家樂福對戰全聯

全聯去年底併購大潤發，零售業「大者恆大」，統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，競爭強度不容小覷。（本報資料照片）

傳了近8個月的台灣家樂福出售案19日正式拍板，由統一集團吃下法方全部股權，加上全聯去年底併購大潤發，零售業 「大者恆大」，統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，競爭強度不容小覷。

過去兩年實體零售受疫情重挫，法商家樂福在歐洲經營辛苦，加上需砸錢投資數位化，法方股東依其全球策略考量，擬出售台灣家樂福60%股權，也掀起國內零售業洗牌契機。

若不計算會員制的好市多 ，台灣家樂福為國內第一大量販業者，法方去年底宣布釋出台灣家樂福股權，吸引各方搶親；除持有家樂福4成股權的統一集團強調有「優先購買權」，主動拋出意願外，包括遠東集團、凱雷、momo富邦媒、國泰等集團都表態有意收購，成為近8個月來零售業界熱議話題。

統一企業、統一超商 19日深夜在台灣證券交易所召開重大訊息記者會宣布，分別回購49.5%與10.5%台灣家樂福股份，暫估交易金額合計新台幣290億元（9.7億美元）；交易完成後，統一企業持有台灣家樂福70%股份、統一超商持股30%，統一集團100%取得台灣家樂福股權。

在現代化與數位化浪潮推動下，零售通路業成為對規模與資本要求甚高的產業，近年包括台灣或全球都見到整併動作；即使電商市場蓬勃發展，虛實整合儼然是零售新顯學，但有影響力的實體通路仍然奇貨可居。

根據統計，台灣超市2020年市場產值達新台幣2299億元（76.9億美元），其中，全聯市占率逾6成，第2名的頂好市占僅5.9%。

而像家樂福、好市多這類綜合賣場被歸類為「量販業」，2020年市場規模為2287億元，好市多市占率42.8%、家樂福32.3%，第3名是大潤發11.7%，第4名愛買4.6%；若不計算會員制的好市多，家樂福實為台灣量販一哥，且於2020年底收購頂好及Jasons超市。

超市龍頭全聯去年斥資新台幣115億元收購大潤發，規劃將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性。

對統一集團而言，回購台灣家樂福後，集團將擁有超商、超市、量販及線上電商等不同零售業態，等於是補齊零售「全通路」最後一塊拼圖，意味著台灣零售業「大者恆大」趨勢確立，也讓超商、超市和量販的界線越來越模糊。

當吃下大潤發的超市一哥全聯、對上吃下家樂福的超商龍頭統一集團，零售市場雙強對決已成定局。

不過，公平會15日才祭出7大負擔有條件通過全聯併購大潤發一案，這回超商龍頭統一集團要拿下量販家樂福全數股權，消費者日後是否面臨零售市場被壟斷的局面，公平會的態度仍待觀察。