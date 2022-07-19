我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

民調不佳 前紐約市長白思豪退出國會議員競選

台灣量販超市本土雙強 統一吃下家樂福對戰全聯

中央社／記者江明晏台北20日電
全聯去年底併購大潤發，零售業「大者恆大」，統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，競爭強度不容小覷。（本報資料照片）
全聯去年底併購大潤發，零售業「大者恆大」，統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，競爭強度不容小覷。（本報資料照片）

傳了近8個月的台灣家樂福出售案19日正式拍板，由統一集團吃下法方全部股權，加上全聯去年底併購大潤發，零售業「大者恆大」，統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，競爭強度不容小覷。

過去兩年實體零售受疫情重挫，法商家樂福在歐洲經營辛苦，加上需砸錢投資數位化，法方股東依其全球策略考量，擬出售台灣家樂福60%股權，也掀起國內零售業洗牌契機。

若不計算會員制的好市多，台灣家樂福為國內第一大量販業者，法方去年底宣布釋出台灣家樂福股權，吸引各方搶親；除持有家樂福4成股權的統一集團強調有「優先購買權」，主動拋出意願外，包括遠東集團、凱雷、momo富邦媒、國泰等集團都表態有意收購，成為近8個月來零售業界熱議話題。

統一企業、統一超商19日深夜在台灣證券交易所召開重大訊息記者會宣布，分別回購49.5%與10.5%台灣家樂福股份，暫估交易金額合計新台幣290億元（9.7億美元）；交易完成後，統一企業持有台灣家樂福70%股份、統一超商持股30%，統一集團100%取得台灣家樂福股權。

在現代化與數位化浪潮推動下，零售通路業成為對規模與資本要求甚高的產業，近年包括台灣或全球都見到整併動作；即使電商市場蓬勃發展，虛實整合儼然是零售新顯學，但有影響力的實體通路仍然奇貨可居。

根據統計，台灣超市2020年市場產值達新台幣2299億元（76.9億美元），其中，全聯市占率逾6成，第2名的頂好市占僅5.9%。

而像家樂福、好市多這類綜合賣場被歸類為「量販業」，2020年市場規模為2287億元，好市多市占率42.8%、家樂福32.3%，第3名是大潤發11.7%，第4名愛買4.6%；若不計算會員制的好市多，家樂福實為台灣量販一哥，且於2020年底收購頂好及Jasons超市。

超市龍頭全聯去年斥資新台幣115億元收購大潤發，規劃將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性。

對統一集團而言，回購台灣家樂福後，集團將擁有超商、超市、量販及線上電商等不同零售業態，等於是補齊零售「全通路」最後一塊拼圖，意味著台灣零售業「大者恆大」趨勢確立，也讓超商、超市和量販的界線越來越模糊。

當吃下大潤發的超市一哥全聯、對上吃下家樂福的超商龍頭統一集團，零售市場雙強對決已成定局。

不過，公平會15日才祭出7大負擔有條件通過全聯併購大潤發一案，這回超商龍頭統一集團要拿下量販家樂福全數股權，消費者日後是否面臨零售市場被壟斷的局面，公平會的態度仍待觀察。

超商 零售業 好市多

上一則

法官10月審馬斯克收購案 稱推特應獲速決機會

延伸閱讀

統一集團9.7億美元買下台灣家樂福 台量販市場再無外商

統一集團9.7億美元買下台灣家樂福 台量販市場再無外商
好市多烤雞「凍漲」多年維持4.99元 牽涉動物福利？

好市多烤雞「凍漲」多年維持4.99元 牽涉動物福利？
山上徹也家庭環境好 卻願赴死「解放」統一教信徒

山上徹也家庭環境好 卻願赴死「解放」統一教信徒
山上徹也家庭環境好 卻願赴死「解放」統一教信徒

山上徹也家庭環境好 卻願赴死「解放」統一教信徒

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多