中國財經惡化 今年迄今債券違約已近6000億

中國掀起爛尾樓風暴。圖為恒大集團。（路透）

因規模達2兆7000億美元的中國房地產市場所引發的債務危機日益加劇，並外溢至其他的經濟領域，今年迄今中國債券 違約金額已高達200億美元，倍增逾去年的違約總額。

香港 「南華早報」（SCMP）今天報導，工銀國際駐香港的研究副主管Angus To說，今年截至目前，中國債券發行人的違約額已達200億美元，並以地產開發商導致的債券違約占大宗，已倍增逾去年的總額90億美元。

澳勝銀行亞洲資深信貸策略分析師Meng Ting則說，今年迄今，陷入境外市場債券違約的19家中國企業當中，18家是地產開發商，已逼近去年的總數21家。

她還說，估計今年境外與境內債券違約率都將略為攀升，其中境內將從1.9%增至2.2%或2.3%，境外還有待精確估算。

上述預估正值當前全球第二大經濟體中國的經濟成長趨緩，並且成長率達兩年來的新低，新成屋售價連跌10個月，還爆發爛尾樓停貸潮，而升息與擔憂衰退導致全球金融市場劇烈震盪，引致中國財經惡化情勢。

南華早報引述美國媒體彙編的數據，截至今年底，中國房企將面臨317億美元的債券到期，而今年迄今，上半年高達262億美元的境外債券繳付遲延，幾乎都來自於房企。

最近，全球財務槓桿率最高的地產開發商恆大集團，並未獲得境內投資人再度展延債券給付的首肯，可能將成為恆大首筆的境內債券違約。融信中國與世茂集團本月初也有兩筆美元債券到期，都無法如期給付。

標普全球評級（S&P Global Ratings）的李姓主管指出：「雖然我們相信中國針對房市打壓的政策已落底，但考量開發商面臨銷售情況不佳、市場信心疲弱與財金情勢的日益惡化，翻轉還早得很，我們不認為房市可旋即重振，即因如此，違約的可能性還是居高不下。」

另據南華早報12日報導，因中國房市重挫，地方政府現階段藉由販售土地的獲利不如以往，近幾個月還有更多地區得藉由減稅降費，以挽救因新冠肺炎（COVID-19）疫情重創的經濟。

加上北京 當局嚴禁地方政府操作財務槓桿，不得直接向金融行庫借貸，若干接近山窮水盡的省市，只好改由風險益增的手段融資。

地方政府發債籌資也加重中國總體債務壓力。北京智庫國家金融與發展實驗室5月間發布的季度報告顯示，今年首季中國總體債務占國內生產毛額（GDP）的比例，比去年底增加4.4個百分點達268.2%。